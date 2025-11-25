Київські хірурги пересадили серце 66-річному священнику з Тернопільщини: перше не підійшло, друге врятувало

66-річний священник з Тернопільщини, Микола Іванович Ференц, пройшов шлях, який може витримати далеко не кожен: рік очікування на трансплантацію серця, невизначеність, страх і — зрештою — шанс на життя, подарований столичними кардіохірургами. Про це повідомляє Інститут серця.

Новосердя, що подарувало нове життя: священник Микола Ференц після успішної трансплантації.

"Кажуть, що старші люди не хочуть жити. Це неправда. Кожна людина хоче жити", — розповів пацієнт після операції.

Очікування було непростим. Перше серце, яке могло стати донорським, команді довелося відхилити — завідувачка відділення трансплантації Софія Михайлівна Чайковська ухвалила складне, але правильне рішення, аби не наражати чоловіка на ризик. Вона особисто вирушила повторно на забір органів — і саме це серце стало тим, що врятувало Миколі Івановичу життя.

Тепер священник знову може гратися з онуками, спілкуватися з дружиною, співати вдома — робити те, про що мріяв, коли боровся за шанс на життя у лікарняній палаті.

Чоловік висловив щиру подяку команді Інституту серця: директору Борису Тодурову, завідувачу відділення Гаврилі Ковтуну, кардіохірургам, медсестрам та санітаркам. Особливо — родині донора, чий мужній вибір врятував інше життя.

"Не переживайте, трохи страшно спочатку. Але треба мати надію, а вона все врятує", — каже Микола Іванович тим, хто чекає на трансплантацію.

