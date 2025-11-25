Киевские хирурги пересадили сердце 66-летнему священнику из Тернопольщины: первое не подошло, второе спасло

66-летний священник из Тернопольщины, Николай Иванович Ференц, прошел путь, который может выдержать далеко не каждый: год ожидания трансплантации сердца, неопределенность, страх и, в конце концов, шанс на жизнь, подаренный столичными кардиохирургами. Об этом сообщает Институт сердца.

Новое сердце — новая жизнь: священник Николай Ференц после успешной трансплантации.

"Говорят, что люди постарше не хотят жить. Это неправда. Каждый человек хочет жить", – рассказал пациент после операции.

Ожидание было непростым. Первое сердце, которое могло стать донорским, команде пришлось отклонить — заведующая отделением трансплантации София Михайловна Чайковская приняла сложное, но правильное решение, чтобы не подвергать мужчину риска. Она лично отправилась повторно на забор органов, и именно это сердце стало тем, что спасло Николаю Ивановичу жизнь.

Теперь священник снова может играть с внуками, общаться с женой, петь дома — делать то, о чем мечтал, когда сражался за шанс на жизнь в больничной палате.

Мужчина выразил искреннюю благодарность команде Института сердца: директору Борису Тодурову, заведующему отделением Гавриле Ковтуну, кардиохирургам, медсестрам и санитаркам. Особенно семье донора, чей мужественный выбор спас другую жизнь.

"Не переживайте, немного страшно поначалу. Но надо иметь надежду, а она спасет", — говорит Николай Иванович тем, кто ждет трансплантацию.

