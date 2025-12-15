logo_ukra

Кардіологи б'ють на сполох: більшість ігнорує цей найпоширеніший симптом
Кардіологи б'ють на сполох: більшість ігнорує цей найпоширеніший симптом

Названо симптом, який вказує на проблеми з легенями та серцем

15 грудня 2025, 13:11
Автор:
Кречмаровская Наталия

Поширена проблема може сигналізувати про розвиток серйозних хвороб, однак більшість ігнорує цей симптом. 

Кардіологи б'ють на сполох: більшість ігнорує цей найпоширеніший симптом

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Доктор Роберт Келлі наголошує, що велику загрозу становить поява задишки. За його словами, потрібно звернутися до кардіолога, якщо виникає задишка під час підйому на гору, розмови або від будь-якого незначного навантаження, пише видання Express.

Національна служба охорони здоров'я, як пише видання, зазначає, що задишка має багато різних причин, серед поширених — астма, інфекція грудної клітки, надмірна вага, куріння та панічна атака.

“Іноді задишка може бути ознакою чогось серйознішого, такого як захворювання легень, яке називається хронічною обструктивною хворобою легень (ХОЗЛ), рубцювання легень, відоме як ідіопатичний легеневий фіброз, серцева недостатність та рак легень”, – пояснює Національна служба охорони здоров’я (NHS).

Людям радять звернутися до лікаря, якщо:

  • задишка посилюється, коли ви займаєтеся своїми звичайними справами або коли лягаєте,

  • відчуваєте задишку та набряк щиколоток,

  • кашляєте вже 3 тижні або більше.

Терміново потрібно звернутися за медичною допомогою, якщо:

  • утруднене дихання – задишка може бути сильнішою, ніж зазвичай,

  • відчуваєте себе хворим або вас нудить,

  • кашляєте кров'ю,

  • біль або набряк в одній з ніг,

  • прискорене серцебиття – це може відчуватися так, ніби ваше серце б'ється швидко, занадто повільно або пропускає удари, або як відчуття тремтіння в грудях.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що “пивний живіт” частіше призводить до пошкодження серця, ніж жирові відкладення в будь-якій іншій частині тіла. Особливо це загрожує чоловікам.




https://www.express.co.uk/life-style/health/2146062/chest-pain-symptoms-health
