Кардиологи бьют тревогу: большинство игнорирует этот самый распространенный симптом

Распространенная проблема может сигнализировать о развитии серьезных заболеваний, однако большинство игнорирует этот симптом.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Доктор Роберт Келли отмечает, что большую угрозу представляет появление одышки. По его словам, нужно обратиться к кардиологу, если возникает одышка во время подъема на гору, разговора или любой незначительной нагрузки, пишет издание Express.

Национальная служба здравоохранения, как пишет издание, отмечает, что одышка имеет много разных причин, среди распространенных – астма, инфекция грудной клетки, избыточный вес, курение и паническая атака.

"Иногда одышка может быть признаком чего-то более серьезного, такого как заболевание легких, которое называется хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), рубцевание легких, известное как идиопатический легочный фиброз, сердечная недостаточность и рак легких", — объясняет Национальная служба здравоохранения ( NHS ).

Людям советуют обратиться к врачу, если:

одышка усиливается, когда вы занимаетесь своими обычными делами или когда ложитесь,

чувствуете одышку и отек лодыжек,

кашляете уже 3 недели или больше.

Срочно следует обратиться за медицинской помощью, если:

затрудненное дыхание – одышка может быть сильнее обычного,

чувствуете себя больным или вас тошнит,

кашляете кровью,

боль или отек в одной из ног,

учащенное сердцебиение – это может ощущаться так, будто ваше сердце бьется быстро, слишком медленно или пропускает удары, или как дрожь в груди.

