Instagram і YouTube програли справу про залежність: скільки грошей компанії виплатили дівчині через шкоду

Ткачова Марія
20-річна позивачка виграла судову справу проти Meta та Google, звинувативши їхні платформи у формуванні залежності від коротких відео.
Залежність від соціальних мереж
Дівчина заявила, що з дитинства проводила значну частину часу за переглядом відеоконтенту, зокрема у Instagram та YouTube. За її словами, механіки нескінченної стрічки та алгоритми рекомендацій сприяли формуванню залежності.
Позивачка стверджує, що це негативно вплинуло на її психічне здоров’я, спричинивши депресію та підвищену тривожність.
Суд погодився з цими аргументами та визнав, що окремі функції платформ можуть шкодити користувачам, провокуючи залежну поведінку.
У результаті Meta зобов’язали виплатити компенсацію у розмірі 2,1 млн доларів, а Google — ще 900 тисяч доларів.
Водночас обидві компанії не погодилися з рішенням суду та заявили про намір його оскаржити в апеляції.
Експерти зазначають, що цей випадок може стати прецедентом для подальших судових позовів проти технологічних компаній щодо впливу їхніх продуктів на психічне здоров’я користувачів.