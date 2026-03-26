logo

BTC/USD

68788

ETH/USD

2059.38

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Болезни и лечение Instagram и YouTube проиграли дело о зависимости: сколько денег компании выплатили девушке из-за вреда
commentss НОВОСТИ Все новости

Instagram и YouTube проиграли дело о зависимости: сколько денег компании выплатили девушке из-за вреда

20-летняя девушка выиграла суд против соцсетей из-за зависимости от коротких видео и получила компенсацию в $3 млн

26 марта 2026, 19:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

20-летняя истца выиграла судебное дело против Meta и Google , обвинив их платформы в формировании зависимости от коротких видео.

Зависимость от социальных сетей

Девушка заявила, что с детства проводила значительную часть времени по просмотру видеоконтента, в частности, в Instagram и YouTube . По ее словам, механики бесконечной ленты и алгоритмы рекомендаций способствовали формированию зависимости.

Истец утверждает, что это негативно повлияло на ее психическое здоровье, повлекшие депрессию и повышенную тревожность.

Суд согласился с этими аргументами и признал, что некоторые функции платформ могут вредить пользователям, провоцируя зависимое поведение.

В результате Meta обязали выплатить компенсацию в размере 2,1 млн долларов, а Google – еще 900 тысяч долларов.

В то же время, обе компании не согласились с решением суда и заявили о намерении его обжаловать в апелляции.

Эксперты отмечают, что этот случай может стать прецедентом для дальнейших судебных тяжб против технологических компаний относительно влияния их продуктов на психическое здоровье пользователей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о попытках мошенничества от его имени.
По словам чиновника, неизвестные используют различные номера телефонов, чтобы выходить на связь с международными партнерами, дипломатами и коллегами, представляясь им. Целью таких действий, по предварительной информации, является получение конфиденциальных данных или установка контактов для дальнейших манипуляций. Умеров призвал всех получающих подобные сообщения обязательно проверять источники коммуникации и не передавать никакой чувствительной информации без подтверждения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://variety.com/2026/digital/news/social-media-trial-verdict-1236692761/
Теги:

Новости

Все новости