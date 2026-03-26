Instagram и YouTube проиграли дело о зависимости: сколько денег компании выплатили девушке из-за вреда

20-летняя истца выиграла судебное дело против Meta и Google , обвинив их платформы в формировании зависимости от коротких видео.

Зависимость от социальных сетей

Девушка заявила, что с детства проводила значительную часть времени по просмотру видеоконтента, в частности, в Instagram и YouTube . По ее словам, механики бесконечной ленты и алгоритмы рекомендаций способствовали формированию зависимости.

Истец утверждает, что это негативно повлияло на ее психическое здоровье, повлекшие депрессию и повышенную тревожность.

Суд согласился с этими аргументами и признал, что некоторые функции платформ могут вредить пользователям, провоцируя зависимое поведение.

В результате Meta обязали выплатить компенсацию в размере 2,1 млн долларов, а Google – еще 900 тысяч долларов.

В то же время, обе компании не согласились с решением суда и заявили о намерении его обжаловать в апелляции.

Эксперты отмечают, что этот случай может стать прецедентом для дальнейших судебных тяжб против технологических компаний относительно влияния их продуктов на психическое здоровье пользователей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о попытках мошенничества от его имени.

По словам чиновника, неизвестные используют различные номера телефонов, чтобы выходить на связь с международными партнерами, дипломатами и коллегами, представляясь им. Целью таких действий, по предварительной информации, является получение конфиденциальных данных или установка контактов для дальнейших манипуляций. Умеров призвал всех получающих подобные сообщения обязательно проверять источники коммуникации и не передавать никакой чувствительной информации без подтверждения.

