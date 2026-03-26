Instagram и YouTube проиграли дело о зависимости: сколько денег компании выплатили девушке из-за вреда

Ткачова Марія
20-летняя истца выиграла судебное дело против Meta и Google , обвинив их платформы в формировании зависимости от коротких видео.
Зависимость от социальных сетей
Девушка заявила, что с детства проводила значительную часть времени по просмотру видеоконтента, в частности, в Instagram и YouTube . По ее словам, механики бесконечной ленты и алгоритмы рекомендаций способствовали формированию зависимости.
Истец утверждает, что это негативно повлияло на ее психическое здоровье, повлекшие депрессию и повышенную тревожность.
Суд согласился с этими аргументами и признал, что некоторые функции платформ могут вредить пользователям, провоцируя зависимое поведение.
В результате Meta обязали выплатить компенсацию в размере 2,1 млн долларов, а Google – еще 900 тысяч долларов.
В то же время, обе компании не согласились с решением суда и заявили о намерении его обжаловать в апелляции.
Эксперты отмечают, что этот случай может стать прецедентом для дальнейших судебных тяжб против технологических компаний относительно влияния их продуктов на психическое здоровье пользователей.