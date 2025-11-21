Хто має право на безоплатне стоматологічне лікування – ТЦК назвали умови та перелік доступних послуг

Волинський обласний ТЦК та СП пояснив, хто може отримати повністю безоплатне стоматологічне лікування та протезування. Йдеться про послуги, які надаються медичними закладами, що уклали договір із Національною службою здоров’я України. Про це йдеться у публікації на сторінці ТЦК.

У ТЦК пояснили, хто може отримати безоплатне стоматологічне лікування – держава покриває до 24 952 грн

Право на безоплатну допомогу мають ветерани та ветеранки – і реалізувати його можна в будь-якому закладі, що співпрацює з НСЗУ, незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання. Головна умова – звернутися саме до установи з чинним договором.

ТЦК уточнює, що до безоплатного пакета входить первинний огляд, консультація, рентген-діагностика, лікування карієсу та його ускладнень, терапія травм, анатомічне відновлення зубів, видалення зубів і зубного каменю, шинування, екстрена стоматологічна допомога, знеболення та безбар’єрний доступ.

Протезування також доступне, однак обсяг визначає лікар індивідуально – у межах ліміту до 24 952 грн на одного пацієнта. Ця сума охоплює кількість процедур і конкретний перелік робіт, які заклад може виконати відповідно до тарифів НСЗУ.

Кінцева програма лікування формується після первинного огляду та діагностики. Лікар визначає, які саме послуги можна провести безоплатно, а у випадку перевищення ліміту пропонує альтернативи або варіанти часткової оплати.

Щоб отримати послугу, пацієнту потрібно обрати медзаклад із переліку тих, що працюють за контрактом з НСЗУ, пройти огляд у стоматолога та узгодити план лікування. Рекомендують також зберігати усі документи та висновки – вони можуть знадобитися для уточнень або апеляції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, як виконується план мобілізації.