Кто имеет право на бесплатное стоматологическое лечение – ТЦК назвали условия и перечень доступных услуг

Волынский областной ТЦК и СП объяснил, кто может получить полностью бесплатное стоматологическое лечение и протезирование. Речь идет об услугах, предоставляемых медицинскими учреждениями, заключившими договор с Национальной службой здоровья Украины. Об этом говорится в публикации на странице ТЦК.

Право на безвозмездную помощь имеют ветераны и ветеранки – и реализовать его можно в любом сотрудничающем с НСЗУ заведении независимо от места регистрации или фактического проживания. Главное условие – обратиться именно в учреждение с действующим договором.

ТЦК уточняет, что в безвозмездный пакет входит первичный осмотр, консультация, рентген-диагностика, лечение кариеса и его осложнений, терапия травм, анатомическое восстановление зубов, удаление зубов и зубного камня, шинирование, экстренная стоматологическая помощь, обезболивание и безбарьерный доступ.

Протезирование также доступно, однако объем определяет врач индивидуально – в пределах лимита до 24 952 грн. на одного пациента. Эта сумма включает количество процедур и конкретный перечень работ, которые заведение может выполнить в соответствии с тарифами НСЗУ.

Конечная программа лечения формируется после первичного осмотра и диагностики. Врач определяет, какие услуги можно провести безвозмездно, а в случае превышения лимита предлагает альтернативы или варианты частичной оплаты.

Чтобы получить услугу, пациенту нужно выбрать медучреждение из перечня работающих по контракту с НСЗУ, пройти осмотр у стоматолога и согласовать план лечения. Рекомендуют также хранить все документы и выводы – они могут быть необходимы для уточнений или апелляции.

