Діагноз "рак" більше не є вироком завдяки цим звичкам: медики приголомшили уідкриттям

Діагноз "рак" кардинально змінює життя людини, однак не позбавляє її можливості впливати на власне здоров'я. Сучасні дослідження свідчать, що поряд із лікуванням важливу роль відіграють повсякденні звички, які можуть знизити ризик рецидиву, покращити самопочуття та навіть збільшити тривалість життя. Про це повідомляє The Washington Post.

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Щороку лише у США онкологічні захворювання виявляють більш ніж у двох мільйонів людей, а кількість тих, хто живе після лікування, вже перевищує 18 мільйонів. Тому дедалі більше пацієнтів цікавляться, чи можуть зміни способу життя реально вплинути на прогноз.

Однією з найважливіших рекомендацій лікарів є повна відмова від куріння. За даними численних досліджень, люди, які продовжують палити після встановлення діагнозу, частіше стикаються з рецидивами, розвитком інших видів раку, важчим перебігом лікування та вищим ризиком смерті. Натомість припинення куріння суттєво покращує шанси на виживання.

Фахівці також радять максимально обмежити або повністю виключити алкоголь. Дослідження показують, що регулярне вживання спиртного після діагнозу пов'язане з вищою ймовірністю повторної госпіталізації та розвитку нових злоякісних пухлин.

Не менш важливим компонентом відновлення є фізична активність. Навіть помірні навантаження допомагають боротися з втомою, підтримувати м'язову силу, контролювати масу тіла та покращують якість життя. Великі наукові огляди свідчать, що регулярні вправи можуть істотно знизити ризик смертності серед пацієнтів із раком молочної залози, простати, легень і колоректальним раком.

Лікарі також рекомендують дотримуватися збалансованого раціону з великою кількістю овочів, фруктів, цільнозернових продуктів і мінімальним вмістом насичених жирів та червоного м'яса. Такий тип харчування пов'язують із нижчим ризиком рецидиву та кращими показниками виживання.

Водночас експерти наголошують, що популярні кетодієта, лікувальне голодування чи суворі низьковуглеводні дієти поки не мають достатньої наукової бази, яка б підтверджувала їхню ефективність для онкологічних пацієнтів.

Попри складний діагноз, фахівці підкреслюють: щоденні здорові звички можуть стати важливою частиною лікування, відновлення та довгого життя після онкологічного захворювання.

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