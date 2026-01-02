logo_ukra

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Дають 2000 на «Скринінг здоров’я 40+»: як безкоштовно перевірити серце, діабет і психічне здоров’я
commentss НОВИНИ Всі новини

Дають 2000 на «Скринінг здоров’я 40+»: як безкоштовно перевірити серце, діабет і психічне здоров’я

Від 1 січня кожен українець 40+ може пройти комплексне обстеження та дізнатися про ризики хронічних хвороб.

2 січня 2026, 13:20
Автор:
avatar

Проніна Анна

З 1 січня в Україні стартує програма "Скринінг здоров’я 40+", доступна через застосунок Дія. Мета ініціативи — раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров’я. Програма дозволяє українцям і українкам не лише дізнатися про стан свого здоров’я, а й отримати індивідуальні рекомендації та, при потребі, направлення на подальше обстеження чи лікування.

Дають 2000 на «Скринінг здоров’я 40+»: як безкоштовно перевірити серце, діабет і психічне здоров’я

Як отримати безкоштовний скринінг здоров’я 40+: детальна інструкція від Дії

Як взяти участь?
Якщо вам виповнилося 40 років або більше, протягом 30 днів після дня народження ви отримаєте пуш-сповіщення в Дії. Потрібно його прийняти та замовити Дія.Картку або скористатися вже наявною. Протягом 7 днів на картку надійдуть 2000 грн, які можна використати для проходження скринінгу.

Для тих, хто не користується Дією, організовано альтернативу — звернення до ЦНАПу, де можна оформити участь у програмі та отримати кошти на обстеження.

Що включає скринінг?
Програма пропонує комплексний підхід:

  • Анкетування та оцінка індивідуальних ризиків, зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2-го типу та стану психічного здоров’я.

  • Фізикальне обстеження — вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія.

  • Лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок.

  • Індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби — призначення ліків чи направлення на подальші обстеження або лікування.

Де пройти обстеження?
Пройти скринінг можна в будь-якому державному, комунальному або приватному медзакладі, що бере участь у програмі, без прив’язки до місця проживання. Повний список закладів доступний на screening.moz.gov.ua.

Мета скринінгу — допомогти українцям та українкам піклуватися про здоров’я, виявляти ризики хронічних хвороб і уникати ускладнень. Програма дозволяє пройти комплексне обстеження зручно та безкоштовно, записавшись на зручний для вас час.

Ця ініціатива є важливим кроком у розвитку профілактичної медицини в Україні, оскільки своєчасне обстеження може врятувати життя та значно покращити якість щоденного життя.

