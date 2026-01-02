logo

Дают 2000 на «Скрининг здоровья 40+»: как бесплатно проверить сердце, диабет и психическое здоровье

С 1 января каждый украинец 40+ может пройти комплексное обследование и узнать о рисках хронических болезней.

2 января 2026, 13:20
Автор:
avatar

Проніна Анна

С 1 января в Украине стартует программа "Скрининг здоровья 40+" , доступная через приложение ДІЯ. Цель инициативы – раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья. Программа позволяет украинцам и украинкам не только узнать состояние своего здоровья, но и получить индивидуальные рекомендации и, при необходимости, направление на дальнейшее обследование или лечение.

Как получить бесплатный скрининг здоровья 40+ : подробная инструкция

Как принять участие?
Если вам исполнилось 40 лет или старше, в течение 30 дней после дня рождения вы получите пуш-уведомление в Действии. Нужно его принять и заказать ДІЯ.Карту или воспользоваться уже имеющейся. В течение 7 дней на карту поступят 2000 грн , которые можно использовать для прохождения скрининга.

Для тех, кто не пользуется приложением ДІЯ, организована альтернатива — обращение в ЦНАП , где можно оформить участие в программе и получить средства на обследование.

Что включает в себя скрининг?
Программа предлагает комплексный подход:

  • Анкетирование и оценка индивидуальных рисков , в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2-го типа и состояния психического здоровья.

  • Физикальное обследование – измерение артериального давления, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия.

  • Лабораторные исследования , показывающие работу сердца, сосудов и почек.

  • Индивидуальные рекомендации по образу жизни и здоровью , а при необходимости — назначение лекарств или направление на дальнейшие обследования или лечение.

Где пройти обследование?
Пройти скрининг можно в любом государственном, коммунальном или частном медучреждении , участвующем в программе, без привязки к месту жительства. Полный список заведений доступен на screening.moz.gov.ua .

Цель скрининга – помочь украинцам и украинкам заботиться о здоровье, выявлять риски хронических болезней и избегать осложнений. Программа позволяет пройти комплексное обследование удобно и бесплатно , записавшись на удобное для вас время.

Эта инициатива является важным шагом в развитии профилактической медицины в Украине , поскольку своевременное обследование может спасти жизнь и значительно улучшить качество повседневной жизни.

