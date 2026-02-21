Ця сіль обов'язково має бути у вас на кухні: кращого способу нормалізувати тиск немає

Звична кухонна сіль може мати альтернативу, яка не лише додає смаку, а й сприяє зниженню тиску. Заміна натрію на калій у раціоні може мати багато переваг для організму.

Калієва сіль. Фото: з відкритих джерел

Калієва сіль – це зазвичай хлорид калію (KCl), який використовують як замінник кухонної солі (NaCl). Її додають зменшення споживання натрію.

Дослідження, опубліковане в журналі Hypertension, показало, що заміна солі натрію хлориду сіллю калію може призвести до зниження кров'яного тиску на 5,6/2,9 мм рт. ст. (Нормальним кров'яним тиском вважається тиск нижче 120/80 мм рт. ст.).

Калій і натрій врівноважують один одного для балансу рідини, оскільки натрій є основним позаклітинним іоном, а калій внутрішньоклітинним іоном. Коли натрій притягує рідину в кровоносні судини, підвищуючи тиск, калій допомагає розширювати кровоносні судини і збільшувати виведення натрію, сприяючи зниженню тиску різними способами.

Важливо розуміти, що заміна солі може лише трохи зменшити кількість натрію, який ви споживаєте.

Ви можете використовувати калієву сіль, щоб посипати їжу перед подачею, приправити м'ясо та овочі, а також покращити текстуру та смак випічки. Варто використовувати її економно та в ідеалі як часткову заміну звичайної солі, а не як 100% замінник.

Заміна калію натрію може зменшити ризик гіпертонії та інсульту, але це безпечна альтернатива не для всіх. Калієва сіль може бути небезпечним варіантом при захворюваннях нирок, прийомі таблеток для зниження кров'яного тиску або калійзберігаючих діуретиків, підвищеному рівні калію в крові (гіперкаліємії).

Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям або ви приймаєте ліки, перед переходом на калієву сіль рекомендується проконсультуватися з лікарем. Надлишок калію може бути небезпечним для серця.

Найкраще взагалі уникати будь-якої солі в раціоні, а використовувати трави, спеції, уксус і лимонний та лаймовий сік.

Читайте також на порталі "Коментарі" — найшвидші способи нормалізувати тиск: названо несподівані способи, де не потрібні ліки.



