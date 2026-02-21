Эта соль обязательно должна быть у вас на кухне: лучшего способа нормализировать давление нет

Привычная поваренная соль может иметь альтернативу, которая не только добавляет вкуса, но и способствует снижению давления. Замена натрия на калий в рационе может иметь много преимуществ для организма.

Калиевая соль. Фото: из открытых источников

Калиевая соль – это обычно хлорид калия (KCl), который используют как заменитель поваренной соли (NaCl). Ее добавляют для уменьшения потребления натрия.

Исследование, опубликованное в журнале Hypertension, показало, что замена соли хлорида натрия солью калия может привести к снижению кровяного давления на 5,6/2,9 мм рт. ст. (нормальным кровяным давлением считается давление ниже 120/80 мм рт. ст.).

Калий и натрий уравновешивают друг друга для баланса жидкости, поскольку натрий является основным внеклеточным ионом, а калий — внутриклеточным ионом. В то время как натрий притягивает жидкость в кровеносные сосуды, повышая давление, калий помогает расширять кровеносные сосуды и увеличивать выведение натрия, способствуя снижению давления различными способами.

Важно понимать, что замена соли может лишь незначительно уменьшить количество натрия, который вы потребляете.

Вы можете использовать калиевую соль, чтобы посыпать пищу перед подачей, приправить мясо и овощи, а также улучшить текстуру и вкус выпечки. Стоит использовать ее экономно и в идеале как частичную замену обычной соли, а не как 100% заменитель.

Замена натрия калием может уменьшить риск гипертонии и инсульта, но это безопасная альтернатива не для всех. Калиевая соль может быть опасным вариантом при: заболеваниях почек, приеме таблеток для снижения кровяного давления или калийсберегающих диуретиков, повышенном уровне калия в крови (гиперкалиемии).

Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем или вы принимаете лекарства, то перед переходом на калиевую соль рекомендуется проконсультироваться с врачом. Избыток калия может быть опасным для сердца.

Лучше всего вообще избегать любой соли в рационе, а использовать травы, специи, оцет и лимонный и лаймовый сок.

