Багато людей роками борються з висипаннями, жирним блиском чи сухістю шкіри, перекладаючи все на погану косметику, гормони або неправильне харчування. Але часто причина зовсім інша — прихована хвороба шлунково-кишкового тракту, про яку люди навіть не здогадуються.

Ця прихована хвороба проявляється прищами та погіршенням стану шкіри

Чому проблеми зі шкірою починаються в кишечнику

Стан нашої шкіри напряму залежить від того, як працює травна система. Якщо кишечник забруднений токсинами, порушений баланс мікрофлори або є хронічне запалення, організм починає "виводити" шкідливі речовини через шкіру. Це призводить до:

появи прищів і запалень, особливо на щоках, підборідді та спині;

сіруватого кольору обличчя;

сухості або надмірного жирного блиску;

передчасних зморшок і тьмяного вигляду.

Найчастіше "винуватцем" є дисбактеріоз або хронічний гастрит

Дисбактеріоз — це порушення балансу між корисними та шкідливими бактеріями в кишечнику. Через це погано засвоюються вітаміни, організм отруюється власними токсинами, а шкіра реагує висипами.

Хронічний гастрит або проблеми з печінкою теж можуть проявлятися через шкіру — вона стає блідою, в’ялою, на ній з’являються червоні плями або дрібні прищики.

Як зрозуміти, що проблема не в косметиці

Зверніть увагу, якщо:

висипання не минають навіть після якісного догляду;

прищі з’являються після переїдання, стресів або прийому антибіотиків;

шкіра реагує на будь-яку нову їжу;

одночасно спостерігаються здуття, біль у животі, нестійкий стул або нудота.

У такому випадку варто звернутися не до косметолога, а до гастроентеролога.

Що допоможе шкірі відновитися

Налагодити роботу кишечника — пройти обстеження, здати аналізи на мікрофлору.

Додати пробіотики — відновлення корисних бактерій часто повертає шкірі здоровий вигляд уже за кілька тижнів.

Зменшити кількість цукру, смаженого та алкоголю — вони стимулюють запальні процеси.

Пити достатньо води — це природне очищення зсередини.

Вживати більше зелені, овочів і клітковини — вони допомагають печінці та кишечнику виводити токсини.

Висновок

Шкіра – це дзеркало нашого внутрішнього здоров’я. І якщо вона раптом починає "сигналізувати" прищами, лущенням чи тьмяністю — не поспішайте купувати новий крем.

Можливо, ваша проблема не зовні, а всередині — у прихованій хворобі шлунково-кишкового тракту. І варто лише вилікувати її, як обличчя знову стане чистим, сяючим і здоровим.

