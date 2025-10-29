Випадіння волосся — це не просто косметична проблема. Часто воно сигналізує про серйозні неполадки в організмі, які залишаються непоміченими. Якщо ви раптом почали знаходити на гребінці жмутки волосся, зверніть увагу: можливо, причина не в шампуні чи стресі, а в прихованій хворобі щитовидної залози.

Через цю приховану хворобу у вас сиплеться волосся

Як щитовидка впливає на волосся

Щитовидна залоза контролює обмін речовин, ріст клітин і вироблення енергії. Коли вона працює неправильно — уповільнюється обмін речовин, клітини шкіри та волосяних фолікулів починають "голодувати".

У результаті:

волосся стає тьмяним і ламким;

з’являється сухість шкіри голови;

волосся активно випадає по всій поверхні, а не лише в певних зонах.

Ознаки, що проблема саме в щитовидці

Запідозрити прихований гіпотиреоз або гіпертиреоз можна, якщо разом із випадінням волосся ви помічаєте:

постійну втому, сонливість або навпаки — надмірну збудженість;

набряки обличчя, рук чи ніг;

різку зміну ваги без видимої причини;

ламкість нігтів, суху шкіру;

зниження концентрації, проблеми з пам’яттю;

порушення менструального циклу у жінок.

Що робити

Здати аналізи на гормони щитовидної залози (ТТГ, Т3, Т4).

Звернутися до ендокринолога. Лікар визначить, чи справді причина у щитовидці.

Не займайтеся самолікуванням! Прийом йодовмісних препаратів або гормонів без призначення може погіршити стан.

Підтримуйте організм зсередини:

збалансуйте харчування (вітаміни A, E, B-групи, селен, цинк);

уникайте стресів і недосипання;

регулярно проходьте профілактичні огляди.

Висновок

Коли волосся починає сипатися без видимої причини, це може бути перший сигнал, що щитовидна залоза працює неправильно. Не ігноруйте ці симптоми — адже своєчасна діагностика допоможе не лише зберегти волосся, а й запобігти серйозним ускладненням для всього організму.

