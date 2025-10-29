Рубрики
Випадіння волосся — це не просто косметична проблема. Часто воно сигналізує про серйозні неполадки в організмі, які залишаються непоміченими. Якщо ви раптом почали знаходити на гребінці жмутки волосся, зверніть увагу: можливо, причина не в шампуні чи стресі, а в прихованій хворобі щитовидної залози.
Через цю приховану хворобу у вас сиплеться волосся
Щитовидна залоза контролює обмін речовин, ріст клітин і вироблення енергії. Коли вона працює неправильно — уповільнюється обмін речовин, клітини шкіри та волосяних фолікулів починають "голодувати".
У результаті:
волосся стає тьмяним і ламким;
з’являється сухість шкіри голови;
волосся активно випадає по всій поверхні, а не лише в певних зонах.
Запідозрити прихований гіпотиреоз або гіпертиреоз можна, якщо разом із випадінням волосся ви помічаєте:
постійну втому, сонливість або навпаки — надмірну збудженість;
набряки обличчя, рук чи ніг;
різку зміну ваги без видимої причини;
ламкість нігтів, суху шкіру;
зниження концентрації, проблеми з пам’яттю;
порушення менструального циклу у жінок.
Що робити
Здати аналізи на гормони щитовидної залози (ТТГ, Т3, Т4).
Звернутися до ендокринолога. Лікар визначить, чи справді причина у щитовидці.
Не займайтеся самолікуванням! Прийом йодовмісних препаратів або гормонів без призначення може погіршити стан.
Підтримуйте організм зсередини:
збалансуйте харчування (вітаміни A, E, B-групи, селен, цинк);
уникайте стресів і недосипання;
регулярно проходьте профілактичні огляди.
Висновок
Коли волосся починає сипатися без видимої причини, це може бути перший сигнал, що щитовидна залоза працює неправильно. Не ігноруйте ці симптоми — адже своєчасна діагностика допоможе не лише зберегти волосся, а й запобігти серйозним ускладненням для всього організму.
