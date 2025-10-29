logo_ukra

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Через цю приховану хворобу у вас сиплеться волосся
commentss НОВИНИ Всі новини

Через цю приховану хворобу у вас сиплеться волосся

Через цю приховану хворобу ви втрачаєте волосся: що варто перевірити

29 жовтня 2025, 18:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Випадіння волосся — це не просто косметична проблема. Часто воно сигналізує про серйозні неполадки в організмі, які залишаються непоміченими. Якщо ви раптом почали знаходити на гребінці жмутки волосся, зверніть увагу: можливо, причина не в шампуні чи стресі, а в прихованій хворобі щитовидної залози.

Через цю приховану хворобу у вас сиплеться волосся

Через цю приховану хворобу у вас сиплеться волосся

Як щитовидка впливає на волосся

Щитовидна залоза контролює обмін речовин, ріст клітин і вироблення енергії. Коли вона працює неправильно — уповільнюється обмін речовин, клітини шкіри та волосяних фолікулів починають "голодувати".

У результаті:

волосся стає тьмяним і ламким;

з’являється сухість шкіри голови;

волосся активно випадає по всій поверхні, а не лише в певних зонах.

Ознаки, що проблема саме в щитовидці

Запідозрити прихований гіпотиреоз або гіпертиреоз можна, якщо разом із випадінням волосся ви помічаєте:

постійну втому, сонливість або навпаки — надмірну збудженість;

набряки обличчя, рук чи ніг;

різку зміну ваги без видимої причини;

ламкість нігтів, суху шкіру;

зниження концентрації, проблеми з пам’яттю;

порушення менструального циклу у жінок.

Що робити

Здати аналізи на гормони щитовидної залози (ТТГ, Т3, Т4).

Звернутися до ендокринолога. Лікар визначить, чи справді причина у щитовидці.

Не займайтеся самолікуванням! Прийом йодовмісних препаратів або гормонів без призначення може погіршити стан.

Підтримуйте організм зсередини:

збалансуйте харчування (вітаміни A, E, B-групи, селен, цинк);

уникайте стресів і недосипання;

регулярно проходьте профілактичні огляди.

Висновок

Коли волосся починає сипатися без видимої причини, це може бути перший сигнал, що щитовидна залоза працює неправильно. Не ігноруйте ці симптоми — адже своєчасна діагностика допоможе не лише зберегти волосся, а й запобігти серйозним ускладненням для всього організму.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, яка хвороба одного разу не дасть вам встати з ліжка.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини