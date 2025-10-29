Рубрики
Недилько Ксения
Выпадение волос – это не просто косметическая проблема. Часто сигнализирует о серьезных неполадках в организме, которые остаются незамеченными. Если вы вдруг начали находить на гребенке клочья волос, обратите внимание: возможно, причина не в шампуне или стрессе, а в скрытой болезни щитовидной железы.
Из-за этой скрытой болезни у вас сыплются волосы
Щитовидная железа контролирует обмен веществ, рост клеток и выработку энергии. Когда она работает неправильно — замедляется обмен веществ, клетки кожи и волосяных фолликулов начинают голодать.
В результате:
волосы становятся тусклыми и ломкими;
появляется сухость кожи головы;
волосы активно выпадают по всей поверхности, а не только в определенных зонах.
Заподозрить скрытый гипотиреоз или гипертиреоз можно, если вместе с выпадением волос вы замечаете:
постоянную усталость, сонливость или наоборот – чрезмерное возбуждение;
отеки лица, рук или ног;
резкое изменение веса без видимой причины;
ломкость ногтей, сухую кожу;
снижение концентрации, проблемы с памятью;
нарушение менструального цикла у женщин.
Что делать
Сдать анализы на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4).
Обратиться к эндокринологу. Врач определит, действительно ли причина в щитовидке.
Не занимайтесь самолечением! Прием йодсодержащих препаратов или гормонов без назначения может усугубить состояние.
Поддерживайте организм изнутри:
сбалансируйте питание (витамины A, E, B-группы, селен, цинк);
избегайте стрессов и недосыпаний;
регулярно проходите профилактические осмотры.
Вывод
Когда волосы начинают сыпаться без видимой причины, это может быть первый сигнал, что щитовидная железа работает неправильно. Не игнорируйте эти симптомы — ведь своевременная диагностика поможет не только сохранить волосы, но и предотвратить серьезные осложнения для всего организма.
