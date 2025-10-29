Выпадение волос – это не просто косметическая проблема. Часто сигнализирует о серьезных неполадках в организме, которые остаются незамеченными. Если вы вдруг начали находить на гребенке клочья волос, обратите внимание: возможно, причина не в шампуне или стрессе, а в скрытой болезни щитовидной железы.

Из-за этой скрытой болезни у вас сыплются волосы

Как щитовидка влияет на волосы

Щитовидная железа контролирует обмен веществ, рост клеток и выработку энергии. Когда она работает неправильно — замедляется обмен веществ, клетки кожи и волосяных фолликулов начинают голодать.

В результате:

волосы становятся тусклыми и ломкими;

появляется сухость кожи головы;

волосы активно выпадают по всей поверхности, а не только в определенных зонах.

Признаки, что проблема именно в щитовидке

Заподозрить скрытый гипотиреоз или гипертиреоз можно, если вместе с выпадением волос вы замечаете:

постоянную усталость, сонливость или наоборот – чрезмерное возбуждение;

отеки лица, рук или ног;

резкое изменение веса без видимой причины;

ломкость ногтей, сухую кожу;

снижение концентрации, проблемы с памятью;

нарушение менструального цикла у женщин.

Что делать

Сдать анализы на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4).

Обратиться к эндокринологу. Врач определит, действительно ли причина в щитовидке.

Не занимайтесь самолечением! Прием йодсодержащих препаратов или гормонов без назначения может усугубить состояние.

Поддерживайте организм изнутри:

сбалансируйте питание (витамины A, E, B-группы, селен, цинк);

избегайте стрессов и недосыпаний;

регулярно проходите профилактические осмотры.

Вывод

Когда волосы начинают сыпаться без видимой причины, это может быть первый сигнал, что щитовидная железа работает неправильно. Не игнорируйте эти симптомы — ведь своевременная диагностика поможет не только сохранить волосы, но и предотвратить серьезные осложнения для всего организма.

