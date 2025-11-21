Задишка — один із тих симптомів, який важко ігнорувати. Вона може проявлятися навіть у стані спокою, під час ходьби, підйому сходами чи виконання звичайних справ. Часто люди списують її на втому, стрес або "слабку фізичну форму". Але інколи причина значно серйозніша — прихована хвороба, яка поступово погіршує роботу дихальної та серцево-судинної системи.

Ця хвороба може викликати задишку протягом дня: що потрібно знати

Одним із найпоширеніших станів, що здатен викликати задишку протягом усього дня, є анемія.

Що таке анемія і чому вона викликає задишку

Анемія — це стан, коли організм має недостатньо гемоглобіну або еритроцитів для транспортування кисню. У результаті тканини та органи буквально "задихаються", а людині доводиться частіше і глибше дихати, щоби компенсувати нестачу кисню.

Коли гемоглобін падає поступово, організм певний час адаптується, і людина може не помічати проблему. Але згодом з’являється хронічна втома, слабкість і саме задишка протягом дня — особливо під час навантажень, але іноді й у спокої.

Які симптоми можуть супроводжувати анемію

Постійна втома

Запаморочення, головний біль

Блідість шкіри та слизових

Відчуття "нестачі повітря"

Прискорене серцебиття

Холодні руки й ноги

Ламкість нігтів, випадіння волосся

У дітей та жінок анемія може розвиватися непомітно, але впливати на якість життя дуже суттєво.

Причини анемії

Анемія найчастіше виникає через:

Нестачу заліза (залізодефіцитна анемія — найпоширеніша)

Хронічні крововтрати

Хвороби шлунково-кишкового тракту (порушення всмоктування)

Нестачу вітаміну B12 або фолієвої кислоти

Захворювання нирок

Післяпологові стани

Інтенсивні менструації

У деяких випадках анемія може бути наслідком прихованого патологічного процесу, тому її ніколи не варто ігнорувати.

Чому задишка з’являється саме вдень

Протягом дня людина виконує більше активностей — ходьба, робота по дому, підйоми, стрес. За низького гемоглобіну серцю доводиться працювати швидше, щоби доставити бодай мінімальну кількість кисню. У результаті людина ловить повітря навіть під час легких рухів.

У тяжкій формі анемії задишка може турбувати навіть у стані спокою.

Як визначити анемію

Достатньо здати:

Загальний аналіз крові (гемоглобін, еритроцити, гематокрит)

Феритин (запаси заліза)

Сироваткове залізо та трансферин

Вітамін B12

Ці показники дозволяють точно встановити тип анемії.

Як лікують анемію

Лікування залежить від причини, але найчастіше включає:

Препарати заліза у таблетках або сиропі

Вітамін B12 або фолієву кислоту

Корекцію харчування

Лікування основної хвороби, яка викликала анемію

У складних випадках можуть знадобитися внутрішньовенні препарати або навіть переливання крові.

Коли потрібно звернутися до лікаря негайно

Термінова консультація потрібна, якщо задишка:

посилюється щодня;

виникає навіть у спокої;

супроводжується болем у грудях, запамороченням чи відчуттям втрати свідомості;

з’являється після пологів чи масивної крововтрати;

супроводжується сильним серцебиттям.

Висновок

Задишка протягом дня — це не "втома" і не особливість організму. У багатьох випадках вона є ключовим сигналом анемії — хвороби, яка розвивається тихо, але здатна суттєво погіршити роботу всього організму. Вчасна діагностика та правильно підібране лікування швидко повертають нормальне самопочуття та енергію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що деякі захворювання не мають яскравих проявів і тихо "живуть" в організмі роками, поступово виснажуючи його. Одна з таких хвороб — гіпотиреоз, або знижена функція щитоподібної залози. Вона розвивається повільно, маскується під втому, стрес, авітаміноз чи навіть характер людини. Саме тому мільйони людей роками не здогадуються, що їхні симптоми — це не норма, а тривожні сигнали організму.