Недилько Ксения
Одышка – один из тех симптомов, которые трудно игнорировать. Она может проявляться даже в состоянии покоя, во время ходьбы, подъема по лестнице или выполнения обычных дел. Часто люди списывают ее на усталость, стресс или "слабую физическую форму". Но иногда причина более серьезная — скрытая болезнь, постепенно ухудшающая работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы.
Эта болезнь может вызвать одышку в течение дня: что нужно знать
Одним из самых распространенных состояний, способных вызвать одышку в течение всего дня, является анемия.
Анемия – это состояние, когда организм имеет недостаточно гемоглобина или эритроцитов для транспортировки кислорода. В результате ткани и органы буквально "задыхаются", а человеку приходится чаще и глубже дышать, чтобы компенсировать недостаток кислорода.
Когда гемоглобин падает постепенно, организм некоторое время адаптируется и человек может не замечать проблему. Но со временем появляется хроническая усталость, слабость и сама одышка в течение дня — особенно при нагрузках, но иногда и в покое.
Постоянная усталость
Головокружение, головная боль
Бледность кожи и слизистых
Ощущение "нехватки воздуха"
Учащенное сердцебиение
Холодные руки и ноги
Ломкость ногтей, выпадение волос
У детей и женщин анемия может развиваться незаметно, но оказывать влияние на качество жизни очень существенно.
Анемия чаще всего возникает из-за:
Недостаток железа (железодефицитная анемия — самая распространенная)
Хронические кровопотери
Болезни желудочно-кишечного тракта (нарушение всасывания)
Недостаток витамина B12 или фолиевой кислоты
Заболевание почек
Послеродовые состояния
Интенсивные менструации
В некоторых случаях анемия может являться следствием скрытого патологического процесса, поэтому ее никогда не следует игнорировать.
В течение дня человек выполняет больше активностей – ходьба, работа по дому, подъемы, стресс. При низком гемоглобине сердцу приходится работать быстрее, чтобы доставить минимальное количество кислорода. В результате человек ловит воздух даже во время легких движений.
В тяжелой форме анемии одышка может беспокоить даже в покое.
Достаточно сдать:
Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, гематокрит)
Ферритин (запасы железа)
Сывороточное железо и трансферрин
Витамин B12
Эти характеристики позволяют точно установить тип анемии.
Лечение зависит от причины, но чаще всего включает в себя:
Препараты железа в таблетках или сиропе
Витамин B12 или фолиевую кислоту
Коррекцию питания
Лечение основной болезни, вызвавшей анемию
В сложных случаях могут потребоваться внутривенные препараты или даже переливание крови.
Срочная консультация требуется, если одышка:
усиливается каждый день;
возникает даже в покое;
сопровождается болью в груди, головокружением или чувством потери сознания;
появляется после родов или массивной кровопотери;
сопровождается сильным сердцебиением.
Вывод
Одышка в течение дня – это не "усталость" и не особенность организма. Во многих случаях она является ключевым сигналом анемии – болезни, которая развивается тихо, но способна существенно ухудшить работу всего организма. Своевременная диагностика и правильно подобранное лечение быстро возвращают нормальное самочувствие и энергию.
