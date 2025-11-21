Одышка – один из тех симптомов, которые трудно игнорировать. Она может проявляться даже в состоянии покоя, во время ходьбы, подъема по лестнице или выполнения обычных дел. Часто люди списывают ее на усталость, стресс или "слабую физическую форму". Но иногда причина более серьезная — скрытая болезнь, постепенно ухудшающая работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Эта болезнь может вызвать одышку в течение дня: что нужно знать

Одним из самых распространенных состояний, способных вызвать одышку в течение всего дня, является анемия.

Что такое анемия и почему она вызывает одышку

Анемия – это состояние, когда организм имеет недостаточно гемоглобина или эритроцитов для транспортировки кислорода. В результате ткани и органы буквально "задыхаются", а человеку приходится чаще и глубже дышать, чтобы компенсировать недостаток кислорода.

Когда гемоглобин падает постепенно, организм некоторое время адаптируется и человек может не замечать проблему. Но со временем появляется хроническая усталость, слабость и сама одышка в течение дня — особенно при нагрузках, но иногда и в покое.

Какие симптомы могут сопровождать анемию

Постоянная усталость

Головокружение, головная боль

Бледность кожи и слизистых

Ощущение "нехватки воздуха"

Учащенное сердцебиение

Холодные руки и ноги

Ломкость ногтей, выпадение волос

У детей и женщин анемия может развиваться незаметно, но оказывать влияние на качество жизни очень существенно.

Причины анемии

Анемия чаще всего возникает из-за:

Недостаток железа (железодефицитная анемия — самая распространенная)

Хронические кровопотери

Болезни желудочно-кишечного тракта (нарушение всасывания)

Недостаток витамина B12 или фолиевой кислоты

Заболевание почек

Послеродовые состояния

Интенсивные менструации

В некоторых случаях анемия может являться следствием скрытого патологического процесса, поэтому ее никогда не следует игнорировать.

Почему одышка появляется именно днем

В течение дня человек выполняет больше активностей – ходьба, работа по дому, подъемы, стресс. При низком гемоглобине сердцу приходится работать быстрее, чтобы доставить минимальное количество кислорода. В результате человек ловит воздух даже во время легких движений.

В тяжелой форме анемии одышка может беспокоить даже в покое.

Как определить анемию

Достаточно сдать:

Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, гематокрит)

Ферритин (запасы железа)

Сывороточное железо и трансферрин

Витамин B12

Эти характеристики позволяют точно установить тип анемии.

Как лечат анемию

Лечение зависит от причины, но чаще всего включает в себя:

Препараты железа в таблетках или сиропе

Витамин B12 или фолиевую кислоту

Коррекцию питания

Лечение основной болезни, вызвавшей анемию

В сложных случаях могут потребоваться внутривенные препараты или даже переливание крови.

Когда нужно обратиться к врачу немедленно

Срочная консультация требуется, если одышка:

усиливается каждый день;

возникает даже в покое;

сопровождается болью в груди, головокружением или чувством потери сознания;

появляется после родов или массивной кровопотери;

сопровождается сильным сердцебиением.

Вывод

Одышка в течение дня – это не "усталость" и не особенность организма. Во многих случаях она является ключевым сигналом анемии – болезни, которая развивается тихо, но способна существенно ухудшить работу всего организма. Своевременная диагностика и правильно подобранное лечение быстро возвращают нормальное самочувствие и энергию.

