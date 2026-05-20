Останнім часом новини про спалах хантавірусу на круїзному судні MV Hondius привернули увагу світу. Кілька випадків з летальними наслідками викликають асоціацію з початком COVID-19. Однак чи справді цей вірус загрожує глобальною пандемією? Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи переросте хантавірус у пандемію

Хантавірус. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що ймовірність повноцінної пандемії хантавірусу у цьому році залишається невисокою, приблизно 10-15%. Причина у тому, що вірус має занадто складний механізм передачі та високий рівень смертності, через що заражені люди швидко потрапляють під медичний контроль. Але локальні спалахи цілком можливі, особливо у країнах зі слабкою системою санітарного контролю та високою кількістю гризунів. Найбільша небезпека зараз полягає не у глобальній пандемії, а у недостатній готовності систем охорони здоров’я швидко реагувати.

Чат-бот Gemini надає оптимістичний прогноз. Світова система охорони здоров'я зараз перебуває у стані підвищеної готовності, а епідеміологи миттєво ізолюють осіб, що контактували. Спалах штаму Andes на круїзному лайнері залишиться локальним інцидентом з обмеженою кількістю випадків. Поодинокі зараження в інших країнах можливі через туризм, але вони швидко локалізуються. Хантавірус не має еволюційного потенціалу для вибухового поширення серед людей, тому світова пандемія нам не загрожує. Головне — контролювати чисельність гризунів та дотримуватися гігієни.

Чат-бот Deepseek зазначає, що враховуючи неефективний механізм передачі "людина-людина" та відсутність активної мутації, хантавірус не здатен викликати глобальну пандемію. Спостерігатимуться локальні спалахи, що пов'язані з сезонною активністю гризунів або перебуванням у дикій природі. Але, недооцінювати загрозу не варто. Через зміни клімату популяції гризунів зростатимуть, а це потенційно збільшить кількість випадків. Проте це ніколи не матиме масштабів неконтрольованої пандемії. Нині людство має боятися не хантавірусу, а власної необережності та нехтування елементарними правилами гігієни.

Чат-бот Grok прогнозує, що хантавірус не переросте в пандемію. Його біологічні особливості це низька трансмісивність між людьми та швидкий розвиток симптомів. Це робить глобальне поширення малоймовірним навіть за наявності локальних спалахів. Але це серйозне нагадування про необхідність моніторингу зоонозних інфекцій, покращення санітарного контролю на транспорті й в місцях скупчення гризунів. Громадськості варто уникати контактів із дикими тваринами та дотримуватися гігієни, але панікувати передчасно не слід.

Більшість чат-ботів вважають, що хантавірус навряд чи переросте у глобальну пандемію через слабку передачу між людьми та швидке виявлення хворих. Основна небезпека полягає у локальних спалахах, особливо в регіонах із високою популяцією гризунів й слабким санітарним контролем. Експерти радять не панікувати, але уважно стежити за біологічними загрозами, дотримуватися гігієни та посилювати епідеміологічний моніторинг.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про симптоми хантавірусу.



