Біль у колінах багато хто списує на втому, зайву вагу або "вікові зміни". Але якщо неприємні відчуття повертаються знову і знову, це може бути сигналом серйознішої проблеми, яка розвивається приховано й роками не дає чітких симптомів.

Болі в колінах: яку приховану хворобу ви можете не помічати

Найпоширеніша прихована причина — остеоартроз

Одна з найчастіших причин хронічного болю в колінах — остеоартроз. Це дегенеративне захворювання суглобів, під час якого поступово руйнується хрящова тканина. На ранніх стадіях хвороба майже непомітна, а біль з’являється лише після фізичного навантаження або наприкінці дня.

Тривожні сигнали:

біль у колінах під час ходьби або спуску сходами;

скутість після сну або тривалого сидіння;

хрускіт у суглобах;

набряк або відчуття "тепла" в коліні.

Дефіцит вітаміну D — тиха загроза для суглобів

Ще одна прихована причина болю в колінах — нестача вітаміну D. Він відповідає за міцність кісток і нормальну роботу м’язів. При його дефіциті з’являється ломота в суглобах, слабкість, швидка втомлюваність.

Особливо часто з цим стикаються жінки після 30 років, люди з малорухливим способом життя та ті, хто рідко буває на сонці.

Порушення роботи щитоподібної залози

Болі в колінах можуть бути неочевидним симптомом гіпотиреозу — зниження функції щитоподібної залози. При цій хворобі сповільнюється обмін речовин, з’являються набряки, біль у м’язах і суглобах.

Супутні ознаки:

постійна втома;

набір ваги без зміни харчування;

сухість шкіри;

мерзлякуватість.

Аутоімунні захворювання

Якщо біль у колінах супроводжується почервонінням, ранковою скутістю понад 30 хвилин та симетричним ураженням суглобів, варто виключити ревматоїдний артрит. На ранніх стадіях він маскується під звичайну втому або перевантаження.

Коли потрібно негайно звернутися до лікаря

Не варто ігнорувати біль у колінах, якщо:

він триває більше 2–3 тижнів;

біль посилюється вночі;

з’явився набряк або обмеження рухів;

коліно деформується або "підклинює".

Що робити, щоб не пропустити хворобу

пройти обстеження у ортопеда або ревматолога;

здати аналізи на рівень вітаміну D, гормони щитоподібної залози;

контролювати вагу;

додати помірну фізичну активність;

не займатися самолікуванням.

Висновок

Біль у колінах — це не завжди наслідок віку чи навантажень. Часто за ним ховаються захворювання, які можна зупинити на ранньому етапі. Головне — не ігнорувати сигнали організму та вчасно звернутися по допомогу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, на які щоденні симптоми варто звернути увагу, щоб не запустити приховану хворобу.