Біль у колінах багато хто списує на втому, зайву вагу або "вікові зміни". Але якщо неприємні відчуття повертаються знову і знову, це може бути сигналом серйознішої проблеми, яка розвивається приховано й роками не дає чітких симптомів.
Болі в колінах: яку приховану хворобу ви можете не помічати
Найпоширеніша прихована причина — остеоартроз
Одна з найчастіших причин хронічного болю в колінах — остеоартроз. Це дегенеративне захворювання суглобів, під час якого поступово руйнується хрящова тканина. На ранніх стадіях хвороба майже непомітна, а біль з’являється лише після фізичного навантаження або наприкінці дня.
Тривожні сигнали:
біль у колінах під час ходьби або спуску сходами;
скутість після сну або тривалого сидіння;
хрускіт у суглобах;
набряк або відчуття "тепла" в коліні.
Дефіцит вітаміну D — тиха загроза для суглобів
Ще одна прихована причина болю в колінах — нестача вітаміну D. Він відповідає за міцність кісток і нормальну роботу м’язів. При його дефіциті з’являється ломота в суглобах, слабкість, швидка втомлюваність.
Особливо часто з цим стикаються жінки після 30 років, люди з малорухливим способом життя та ті, хто рідко буває на сонці.
Порушення роботи щитоподібної залози
Болі в колінах можуть бути неочевидним симптомом гіпотиреозу — зниження функції щитоподібної залози. При цій хворобі сповільнюється обмін речовин, з’являються набряки, біль у м’язах і суглобах.
Супутні ознаки:
постійна втома;
набір ваги без зміни харчування;
сухість шкіри;
мерзлякуватість.
Аутоімунні захворювання
Якщо біль у колінах супроводжується почервонінням, ранковою скутістю понад 30 хвилин та симетричним ураженням суглобів, варто виключити ревматоїдний артрит. На ранніх стадіях він маскується під звичайну втому або перевантаження.
Не варто ігнорувати біль у колінах, якщо:
він триває більше 2–3 тижнів;
біль посилюється вночі;
з’явився набряк або обмеження рухів;
коліно деформується або "підклинює".
пройти обстеження у ортопеда або ревматолога;
здати аналізи на рівень вітаміну D, гормони щитоподібної залози;
контролювати вагу;
додати помірну фізичну активність;
не займатися самолікуванням.
Висновок
Біль у колінах — це не завжди наслідок віку чи навантажень. Часто за ним ховаються захворювання, які можна зупинити на ранньому етапі. Головне — не ігнорувати сигнали організму та вчасно звернутися по допомогу.
