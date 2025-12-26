Боль в коленях многие списывают на усталость, лишний вес или "возрастные изменения". Но если неприятные ощущения возвращаются снова и снова, это может быть сигналом более серьезной проблемы, которая развивается скрыто и годами не дает четких симптомов.

Боли в коленях: какую скрытую болезнь вы можете не замечать

Самая распространенная скрытая причина – остеоартроз

Одна из самых частых причин хронической боли в коленях – остеоартроз. Это дегенеративное заболевание суставов, во время которого постепенно разрушается хрящевая ткань. На ранних стадиях болезнь почти незаметна, а боли появляются только после физической нагрузки или в конце дня.

Тревожные сигналы:

боль в коленях во время ходьбы или спуска по лестнице;

скованность после сна или длительного сиденья;

хруст в суставах;

отек или ощущение "тепла" в колене.

Дефицит витамина D – тихая угроза для суставов

Еще одна скрытая причина боли в коленях – недостаток витамина D. Он отвечает за прочность костей и нормальную работу мышц. При его дефиците появляется ломота в суставах, слабость, быстрая утомляемость.

Особенно часто с этим сталкиваются женщины после 30 лет, люди с малоподвижным образом жизни и те, кто редко бывает на солнце.

Нарушение работы щитовидной железы

Боли в коленях могут быть неочевидным симптомом гипотиреоза – снижение функции щитовидной железы. При этой болезни замедляется обмен веществ, появляются отеки, боли в мышцах и суставах.

Сопутствующие признаки:

постоянная усталость;

набор весов без изменения питания;

сухость кожи;

зябкость.

Аутоиммунные заболевания

Если боль в коленях сопровождается покраснением, утренней скованностью более 30 минут и симметричным поражением суставов, следует исключить ревматоидный артрит. На ранних стадиях он маскируется под обычную усталость или перегрузку.

Когда нужно немедленно обратиться к врачу

Не стоит игнорировать боль в коленях, если:

он длится более 2-3 недель;

боль усиливается ночью;

появился отек или ограничение движений;

колено деформируется или "подклинивается".

Что делать, чтобы не упустить болезнь

пройти обследование у ортопеда или ревматолога;

сдать анализы на уровень витамина D; гормоны щитовидной железы;

контролировать вес;

добавить умеренную физическую активность;

не заниматься самолечением.

Вывод

Боль в коленях – это не всегда следствие возраста или нагрузки. Часто за ним прячутся заболевания, которые можно остановить на раннем этапе. Главное – не игнорировать сигналы организма и вовремя обратиться за помощью.

