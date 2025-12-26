Рубрики
Боль в коленях многие списывают на усталость, лишний вес или "возрастные изменения". Но если неприятные ощущения возвращаются снова и снова, это может быть сигналом более серьезной проблемы, которая развивается скрыто и годами не дает четких симптомов.
Боли в коленях: какую скрытую болезнь вы можете не замечать
Самая распространенная скрытая причина – остеоартроз
Одна из самых частых причин хронической боли в коленях – остеоартроз. Это дегенеративное заболевание суставов, во время которого постепенно разрушается хрящевая ткань. На ранних стадиях болезнь почти незаметна, а боли появляются только после физической нагрузки или в конце дня.
Тревожные сигналы:
боль в коленях во время ходьбы или спуска по лестнице;
скованность после сна или длительного сиденья;
хруст в суставах;
отек или ощущение "тепла" в колене.
Дефицит витамина D – тихая угроза для суставов
Еще одна скрытая причина боли в коленях – недостаток витамина D. Он отвечает за прочность костей и нормальную работу мышц. При его дефиците появляется ломота в суставах, слабость, быстрая утомляемость.
Особенно часто с этим сталкиваются женщины после 30 лет, люди с малоподвижным образом жизни и те, кто редко бывает на солнце.
Нарушение работы щитовидной железы
Боли в коленях могут быть неочевидным симптомом гипотиреоза – снижение функции щитовидной железы. При этой болезни замедляется обмен веществ, появляются отеки, боли в мышцах и суставах.
Сопутствующие признаки:
постоянная усталость;
набор весов без изменения питания;
сухость кожи;
зябкость.
Аутоиммунные заболевания
Если боль в коленях сопровождается покраснением, утренней скованностью более 30 минут и симметричным поражением суставов, следует исключить ревматоидный артрит. На ранних стадиях он маскируется под обычную усталость или перегрузку.
Не стоит игнорировать боль в коленях, если:
он длится более 2-3 недель;
боль усиливается ночью;
появился отек или ограничение движений;
колено деформируется или "подклинивается".
пройти обследование у ортопеда или ревматолога;
сдать анализы на уровень витамина D; гормоны щитовидной железы;
контролировать вес;
добавить умеренную физическую активность;
не заниматься самолечением.
Вывод
Боль в коленях – это не всегда следствие возраста или нагрузки. Часто за ним прячутся заболевания, которые можно остановить на раннем этапе. Главное – не игнорировать сигналы организма и вовремя обратиться за помощью.
