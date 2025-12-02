logo_ukra

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Зміцнять імунітет і не дадуть замерзнути: названо найкращі продукти на зиму
commentss НОВИНИ Всі новини

Зміцнять імунітет і не дадуть замерзнути: названо найкращі продукти на зиму

Збалансоване харчування сприяє підготовці організму до зими та зміцненню імунітету

2 грудня 2025, 14:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

У холодну пору року організму необхідно більше енергії, проте це не означає, що потрібно відмовлятися від здорового харчування або втрачати контроль над вагою. Навіть у зимовий період можна підтримувати правильний раціон, який допоможе зберегти енергію та зміцнити імунітет.

Зміцнять імунітет і не дадуть замерзнути: названо найкращі продукти на зиму

Фото: з відкритих джерел

З настанням низьких температур метаболізм уповільнюється, щоб організм витрачав менше енергії та зберігав тепло. Однак певні продукти здатні прискорювати обмін речовин, підтримувати активність протягом дня і зміцнювати захисні сили організму.

Продукти, які варто включити до зимового раціону

Листова зелень

Шпинат, броколі та інші заморожені зелені овочі містять вітамін С, що підтримує імунітет, вітамін К, необхідний для нормального згортання крові, та вітамін А, який важливий для зору.

Коренеплоди

Буряк, морква, ріпа та інші коренеплоди доступні в холодну пору року й багаті поживними речовинами: бета-каротином, вітамінами С і А. Вони допомагають зміцнити імунітет і зменшити ризик застуди та грипу.

Цитрусові

Апельсини, лимони, грейпфрути та інші фрукти — джерело вітаміну С, який не лише підвищує імунітет, а й покращує настрій. Також вітамін С міститься у полуниці, манго та ківі. 

Продукти з вітаміном D

Вітамін D особливо важливий у темні зимові місяці. Його джерелами є лосось, яєчні жовтки, збагачені злаки, молоко, червоне м’ясо та гриби.

Цільне зерно

Кіноа, вівсянка, фарро, булгур і гречка забезпечують організм білком та клітковиною. Вівсянка — відмінний зимовий сніданок: вона містить цинк для імунітету та розчинну клітковину для підтримки здоров’я серця.

Горіхи

Мигдаль, волоські горіхи, кеш’ю та фісташки багаті на антиоксиданти та мікроелементи. Вибирайте сирі, несолоні або з низьким вмістом солі замість оброблених або підсолоджених сумішей.

