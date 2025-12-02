Укрепят иммунитет и не дадут замерзнуть: названы лучшие продукты на зиму

В холодное время года организму нужно больше энергии, но это не значит, что необходимо отрешаться от здорового питания либо терять контроль над весом. Даже в зимний период можно поддерживать верный рацион, который поможет сохранить энергию и укрепить иммунитет.

С наступлением низких температур метаболизм замедляется, чтобы организм тратил меньше энергии и сохранял тепло. Однако некоторые продукты способны ускорять обмен веществ, поддерживать активность в течение дня и укреплять защитные силы организма.

Продукты, которые следует включить в зимний рацион

Лиственная зелень

Шпинат, брокколи и другие замороженные зеленые овощи содержат витамин С, поддерживающий иммунитет, витамин К, необходимый для нормального свертывания крови, и витамин А, который важен для зрения.

Корнеплоды

Свекла, морковь, репа и другие корнеплоды доступны в холодное время года и богаты питательными веществами: бета-каротином, витаминами С и А. Они помогают укрепить иммунитет и снизить риск простуды и гриппа.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны, грейпфруты и другие фрукты – источник витамина С, который не только повышает иммунитет, но и улучшает настроение. Также витамин С содержится в клубнике, манго и киви.

Продукты с витамином D

Витамин D особенно важен в темные зимние месяцы. Его источниками являются лосось, яичные желтки, обогащенные злаки, молоко, красное мясо и грибы.

Цельное зерно

Киноа, овсянка, фарро, булгур и гречка снабжают организм белком и клетчаткой. Овсянка – отличный зимний завтрак: она содержит цинк для иммунитета и растворимую клетчатку для поддержания здоровья сердца.

Орехи

Миндаль, грецкие орехи, кешью и фисташки богаты антиоксидантами и микроэлементами. Выбирайте сырые, несоленые или с низким содержанием соли вместо обработанных или подслащенных смесей.

