Забудьте про зайві кілограми: цей сенсаційний секрет фігури шокує кожного

Зайва вага негативно впливає не лише на здоров’я, а й на самооцінку. Причини появи кілограмів виходять далеко за межі неправильного харчування чи пасивного способу життя. Стрес, емоційне виснаження та порушений режим дня можуть значно ускладнювати зниження ваги. Саме тому жорсткі дієти часто не дають бажаного результату і стають причиною зривів.

Фото: з відкритих джерел

Нумерологія пропонує цікавий підхід: за допомогою дати народження можна виявити фактори, які найбільше перешкоджають схудненню, і підібрати методику, комфортну саме для вашого характеру та організму.

Наприклад, народжені 1, 10, 19 та 28 числа схильні до самокритики і високих вимог до себе, що провокує стрес і переїдання. Для них корисні щоденні прогулянки, кардіо та медитації. Народжені 2, 11, 20 і 29 числа емоційні та чутливі, вони схильні до переїдання під час зміни настрою, тому їм підійде збалансоване харчування, плавання та йога.

Ті, хто народився 3, 12, 21 та 30 числа, потребують самовираження і руху: танці, активні тренування та різноманітне меню допоможуть зберегти фігуру. Народжені 4, 13, 22 та 31 числа потребують стабільності, тому важливий структурований режим і уникнення жорстких дієт.

Для 5, 14 та 23 числа головна цінність — свобода, тому їм підходять активний спосіб життя і гнучкий режим харчування. Народжені 6, 15 та 24 числа схильні до самокритики, і їм варто зосередитися на малих щоденних кроках і турботі про себе.

Люди, народжені 7, 16 та 25 числа, часто замкнені і схильні до внутрішніх конфліктів, тому медитації, усвідомлене харчування і легка фізична активність будуть ефективними. Народжені 8, 17 та 26 числа, орієнтовані на результат і часто перевантажують себе, тому їм варто знижувати стрес і отримувати задоволення від руху.

Нарешті, 9, 18 та 27 числа надто піклуються про інших і забувають про себе, що веде до стресу та набору ваги. Їм допоможуть йога, дихальні практики та робота з внутрішньою напругою.

Хоч нумерологія не є науково підтвердженою, такий підхід допомагає краще зрозуміти психологічні особливості, реакцію на стрес та підібрати більш комфортні методи схуднення.

Портал "Коментарі" раніше писав, що коли йдеться про контроль артеріального тиску, більшість людей зосереджуються на зменшенні споживання натрію. Проте є ще один не менш важливий і ефективний спосіб: збільшити кількість калію в раціоні. Про це йдеться в статті, опублікованій на сайті EatingWell, де розглядаються переваги калію для здоров'я серця та зниження високого тиску.