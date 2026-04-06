З цукрром чи без: експерти шокували правдою про вплив чаю на тиск

Міцний чорний чай часто замінює ранкову каву, проте його вплив на організм набагато складніший, ніж здається на перший погляд. Дієтологи пояснюють, як солодкий і несолодкий варіанти цього напою впливають на артеріальний тиск та самопочуття.

Чорний чай містить теїн – різновид кофеїну, який діє м’якше, але довше за кавовий. У поєднанні з танінами він може тимчасово звужувати судини і трохи прискорювати серцебиття. Для людей із низьким тиском та ранковою млявістю це справжня користь: чай допомагає підбадьоритися та зменшити головний біль. Водночас для тих, хто регулярно має показники вище 140/90, міцний напій може спровокувати небезпечний стрибок тиску.

Особливу увагу слід приділити цукру. Додавання солодощів змінює глікемічний індекс чаю та прискорює засвоєння теїну. Глюкоза швидко потрапляє в кров, стимулюючи виділення інсуліну, що призводить до різкого та непередбачуваного підвищення тиску. Несолодкий чай піднімає показники плавно і ненадовго, тоді як солодкий може створити справжній “удар” для судин.

Чистий чорний чай багатий на флавоноїди – антиоксиданти, які зміцнюють судини та покращують їхню реакцію на зміни навколишнього середовища. Регулярне вживання 2-3 чашок несолодкого чаю щодня сприяє виведенню “поганого” холестерину та має довгостроковий позитивний ефект навіть для людей із гіпертонією.

Важлива також температура напою. Надто гарячий чай спочатку розширює, а потім різко звужує судини стравоходу та грудної клітки, що може підвищити тиск. Оптимальна температура для безпечного чаювання – 55–60°C.

Є й серйозні обмеження: після 18:00 пити міцний чай не рекомендується. Теїн виводиться повільно, і навіть без відчуття бадьорості нервова система перебуває у стані збудження, що порушує сон і фазові цикли.

Портал "Коментарі" вже писав, що Великдень — це не лише духовне свято, а й чудова нагода оновити святкове меню, додавши до нього легкі, яскраві та корисні страви. Весняний стіл має поєднувати свіжість, різноманіття смаків і поживність, створюючи особливу атмосферу родинного затишку. Саме тому варто звернути увагу на салати, які можуть стати справжньою окрасою святкового застілля.