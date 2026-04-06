С сахаром или без: эксперты шокировали правдой о влиянии чая на давление

Крепкий черный чай часто заменяет утренний кофе, однако его влияние на организм гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Диетологи объясняют, как сладкий и несладкий вариант этого напитка влияют на артериальное давление и самочувствие.

Черный чай содержит теин – разновидность кофеина, который действует мягче, но дольше кофейного. В сочетании с танинами он может временно сужать сосуды и немного ускорять сердцебиение. Для людей с низким давлением и утренней вялостью это настоящая польза: чай помогает взбодриться и уменьшить головную боль. В то же время для тех, кто регулярно имеет показатели выше 140/90, крепкий напиток может спровоцировать опасный скачок давления.

Особое внимание следует уделить сахару. Добавление сладостей изменяет гликемический индекс чая и ускоряет усвоение теина. Глюкоза быстро попадает в кровь, стимулируя выделение инсулина, что приводит к резкому и непредсказуемому повышению давления. Несладкий чай поднимает показатели плавно и ненадолго, тогда как сладкий может создать настоящий удар для сосудов.

Чистый черный чай богат флавоноидами – антиоксидантами, которые укрепляют сосуды и улучшают их реакцию на изменения окружающей среды. Регулярное употребление 2-3 чашек несладкого чая ежедневно способствует выведению плохого холестерина и имеет долгосрочный положительный эффект даже для людей с гипертонией.

Важна также температура напитка. Слишком горячий чай сначала расширяет, а затем резко сужает сосуды пищевода и грудной клетки, что может повысить давление. Оптимальная температура для безопасного чаепития – 55–60°C.

Есть и серьезные ограничения: после 18:00 пить крепкий чай не рекомендуется. Теин выводится медленно, а также без ощущения бодрости нервная система находится в состоянии возбуждения, что нарушает сон и фазовые циклы.

