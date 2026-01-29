Як білий хліб впливає на рівень цукру: розкрито несподівану правду

Білий хліб для багатьох залишається улюбленим продуктом завдяки смаку та м’якій текстурі. Втім, фахівці з харчування застерігають: часте вживання такого хліба навряд чи можна назвати корисним, особливо якщо йдеться про рівень глюкози в крові.

Фото: з відкритих джерел

Дієтолог Метью Дж. Лендрі пояснює, що білий хліб виготовляють із сильно очищеного зерна, у якому залишається переважно крохмалистий ендосперм. Через це продукт має високий глікемічний індекс — у межах 70–75. Такий показник означає, що вуглеводи швидко розщеплюються й майже миттєво потрапляють у кров. Уже через 15–30 хвилин після споживання може спостерігатися різкий стрибок цукру, за яким часто настає його таке ж стрімке зниження внаслідок активного викиду інсуліну.

За словами експерта, якщо білий хліб з’являється в раціоні регулярно, організм змушений дедалі частіше виробляти інсулін. З часом це може підвищити ризик розвитку інсулінорезистентності — стану, за якого клітини гірше реагують на цей гормон.

Ще одна проблема полягає в низькому вмісті клітковини. Під час виробництва білого борошна з зерна видаляють висівки — саме ту частину, що містить найбільше харчових волокон. Як зазначає дієтологиня Мінді Хаар, через це білий хліб засвоюється значно швидше, ніж цільнозернові продукти, і провокує сильніші коливання рівня глюкози.

Фахівці наголошують, що реакція організму на білий хліб може відрізнятися. Вона залежить від обміну речовин, розміру порції та того, з якими продуктами його вживають. Поєднання хліба з білками, корисними жирами або продуктами, багатими на клітковину, здатне дещо згладити негативний ефект.

Обираючи більш корисний варіант, експерти радять уважно читати етикетки. Один шматок хліба має містити щонайменше 3 грами клітковини. Також у складі варто шукати позначення "цільнозерновий" — на відміну від "пшеничного" чи "збагаченого" борошна, яке є рафінованим.

