Как белый хлеб влияет на уровень сахара: раскрыта неожиданная правда

Белый хлеб остается для многих любимым продуктом благодаря вкусу и мягкой текстуре. Впрочем, специалисты по питанию предостерегают: частое употребление такого хлеба вряд ли можно назвать полезным, особенно если речь идет об уровне глюкозы в крови.

Диетолог Мэтью Дж. Лэндри объясняет, что белый хлеб изготовляют из сильно очищенного зерна, в котором остается преимущественно крахмалистый эндосперм. Поэтому продукт имеет высокий гликемический индекс — в пределах 70–75. Такой показатель означает, что углеводы быстро расщепляются и почти мгновенно попадают в кровь. Уже через 15–30 минут после потребления может наблюдаться резкий скачок сахара, за которым часто следует его такое же стремительное снижение вследствие активного выброса инсулина.

По словам эксперта, если белый хлеб появляется в рационе регулярно, организм вынужден все чаще производить инсулин. Со временем это может повысить риск развития инсулинорезистентности – состояния, при котором клетки хуже реагируют на этот гормон.

Еще одна проблема заключается в низком содержании клетчатки. При производстве белой муки из зерна удаляют отруби — именно ту часть, содержащую больше пищевых волокон. Как отмечает диетология Минди Хаар, поэтому белый хлеб усваивается значительно быстрее, чем цельнозерновые продукты, и провоцирует более сильные колебания уровня глюкозы.

Специалисты отмечают, что реакция организма на белый хлеб может отличаться. Она зависит от обмена веществ, размера порции и того, с какими продуктами его используют. Сочетание хлеба с белками, полезными жирами или продуктами, богатыми клетчаткой, способно несколько сгладить отрицательный эффект.

Выбирая более полезный вариант, эксперты советуют внимательно читать этикетки. Один кусок хлеба должен содержать не менее 3 г клетчатки. Также в составе следует искать обозначение "цельнозерновой" — в отличие от "пшеничной" или "обогащенной" муки, которая является рафинированной.

