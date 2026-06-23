Вживаєте багато солодощів: варто знати, які смертельні хвороби це викликає

Надмірне споживання солодощів призводить до серйозних проблем зі здоров’ям: від ожиріння та діабету до серцево-судинних хвороб і навіть підвищеного ризику деяких видів раку. Наукові огляди підтверджують, що цукор у великих кількостях шкодить метаболізму, серцю, печінці та зубам.

Солодощі. Ілюстративне фото

Метаболічні порушення — надмірне споживання цукру сприяє розвитку ожиріння. Це відбувається через зниження відчуття ситості та стимуляцію утворення жирових клітин. Високий рівень фруктози у раціоні пов’язаний з інсулінорезистентністю, що є передумовою діабету 2 типу. Дослідження показують, що надлишок цукру також провокує запальні процеси та підвищує артеріальний тиск, що створює умови для серцево-судинних ускладнень.

Серцево-судинні ризики — цукор у великих кількостях перевантажує печінку, сприяючи накопиченню жиру та розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки. Це, своєю чергою, підвищує ризик серцевих нападів та інсультів. Надмірне споживання солодких напоїв пов’язане з підвищенням артеріального тиску, хронічним запаленням та збільшенням маси тіла. Усе це прямо впливає на ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця та інсультів.

Вплив на зуби та кістки — надлишок цукру є головним чинником розвитку карієсу. Бактерії у ротовій порожнині активно розмножуються завдяки легкодоступним вуглеводам, що призводить до руйнування емалі. Деякі дослідження також вказують на можливий негативний вплив надмірного цукру на кісткову тканину, зокрема через порушення метаболізму кальцію.

Ризик онкологічних та інших хвороб — високе споживання цукру асоціюється з підвищеним ризиком панкреатичного раку та інших онкологічних захворювань. Це пояснюється тим, що надлишок глюкози та фруктози стимулює патологічні процеси у клітинах, включно з окислювальним стресом. Крім того, надмірна кількість солодощів може впливати на психічне здоров’я, провокуючи коливання настрою та підвищений ризик депресії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як цукор впливає на простату.



