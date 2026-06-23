Употребляете много сладостей: стоит знать, какие смертельные заболевания это вызывает

Чрезмерное потребление сладостей приводит к серьезным проблемам со здоровьем: от ожирения и диабета до сердечно-сосудистых заболеваний и даже повышенного риска некоторых видов рака. Научные обзоры подтверждают, что сахар в больших количествах вредит метаболизму, сердцу, печени и зубам.

Сладости. Иллюстративное фото

Метаболические нарушения – чрезмерное потребление сахара способствует развитию ожирения. Это происходит из-за снижения ощущения сытости и стимуляции образования жировых клеток. Высокий уровень фруктозы в рационе связан с инсулинорезистентностью, что является причиной диабета 2 типа. Исследования показывают, что избыток сахара провоцирует воспалительные процессы и повышает артериальное давление, что создает условия для сердечно-сосудистых осложнений.

Сердечно-сосудистые риски – сахар в больших количествах перегружает печень, способствуя накоплению жира и развитию неалкогольной жировой болезни печени. Это, в свою очередь, повышает риск сердечных приступов и инсультов. Чрезмерное потребление сладких напитков связано с повышением артериального давления, хроническим воспалением и увеличением массы тела. Все это оказывает прямое влияние на вероятность развития ишемической болезни сердца и инсультов.

Воздействие на зубы и кости – избыток сахара является главным фактором развития кариеса. Бактерии в полости рта активно размножаются благодаря легкодоступным углеводам, что приводит к разрушению эмали. Некоторые исследования также указывают на возможное негативное влияние чрезмерного сахара на костную ткань, в частности, из-за нарушения метаболизма кальция.

Риск онкологических и других болезней – высокое потребление сахара ассоциируется с повышенным риском панкреатического рака и других онкологических заболеваний. Это объясняется тем, что избыток глюкозы и фруктозы стимулирует патологические процессы в клетках, включая окислительный стресс. Кроме того, избыточное количество сладостей может влиять на психическое здоровье, провоцируя колебания настроения и повышенный риск депрессии.

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