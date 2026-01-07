Від цієї їжі потрібно негайно відмовитися: медики попередили, від чого ваш мозок вмирає

Вживання жирної, переробленої та надто калорійної їжі може серйозно впливати на роботу мозку, блокуючи важливі когнітивні функції та порушуючи нормальну роботу нервової системи. Про це зазначає видання VICE, підкреслюючи, що сучасний раціон з фастфудом, солодощами та продуктами швидкого приготування здатен завдати шкоди не лише фігурі, а й самій структурі мозку.

Фото: з відкритих джерел

Мозок людини потребує певних природних жирів, які дозволяють йому відчувати зміни пори року та адаптуватися до зовнішніх умов. Проте надмірне споживання чипсів, гамбургерів, картоплі-фрі та солодких напоїв порушує цей природний процес. Дослідження показують, що така їжа може буквально змінювати мозок на молекулярному рівні, пошкоджуючи сотні генів, які відповідають за обмін речовин, пам’ять і концентрацію. Це призводить до того, що людина стає менш здатною адекватно реагувати на зовнішні стимули та приймати обґрунтовані рішення.

Крім того, продукти швидкого харчування дуже калорійні. Наприклад, стандартний сет із бургера, порції картоплі-фрі та солодкого напою містить близько 650 кілокалорій. Для дорослого чоловіка це приблизно чверть денної норми енергії, а для жінки — третина від рекомендованого добового споживання. Постійне перевищення калорійності призводить до набору зайвої ваги та розвитку хронічних захворювань.

Сьогодні близько 30% дорослого населення планети страждають від надмірної ваги або ожиріння, а до 2030 року близько 10% людей можуть зіткнутися з діабетом другого типу. Таким чином, не тільки фізичне здоров’я, а й когнітивні здібності людини опиняються під загрозою через шкідливі харчові звички. Науковці радять обмежувати споживання перероблених продуктів і віддавати перевагу натуральним жирам, овочам, фруктам і продуктам із високим вмістом клітковини для підтримки як фізичного, так і розумового здоров’я.

Портал "Коментарі" вже писав, що багато жінок, які турбуються про зайву вагу, шукають способи позбутися жирових відкладень на животі без виснажливих тренувань. Адже не всі мають можливість регулярно займатися спортом. Лікарі та дієтологи досліджували, чи справді кориця може допомогти в боротьбі з жиром на талії та як правильно її застосовувати.