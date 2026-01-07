От этой еды нужно немедленно отказаться: медики предупредили, от чего ваш мозг умирает

Употребление жирной, переработанной и слишком калорийной пищи может оказывать серьезное влияние на работу мозга, блокируя важные когнитивные функции и нарушая нормальную работу нервной системы. Об этом отмечает издание VICE, подчеркивая, что современный рацион с фастфудом, сладостями и продуктами быстрого приготовления способен нанести вред не только фигуре, но и самой структуре мозга.

Мозг человека нуждается в определенных природных жирах, которые позволяют ему ощущать изменения времени года и адаптироваться к внешним условиям. Однако чрезмерное потребление чипсов, гамбургеров, картофеля-фри и сладких напитков нарушает этот естественный процесс. Исследования показывают, что такая пища может буквально изменять мозг на молекулярном уровне, повреждая сотни генов, отвечающих за обмен веществ, память и концентрацию. Это приводит к тому, что человек становится менее способным адекватно реагировать на внешние стимулы и принимать обоснованные решения.

Кроме того, продукты быстрого питания очень калорийны. К примеру, стандартный сет из бургера, порции картофеля-фри и сладкого напитка содержит около 650 килокалорий. Для взрослого мужчины это примерно четверть дневной нормы энергии, а для женщины треть от рекомендованного суточного потребления. Постоянное превышение калорийности приводит к набору лишнего веса и развитию хронических заболеваний.

Сегодня около 30% взрослого населения планеты страдают избыточным весом или ожирением, а к 2030 году около 10% людей могут столкнуться с диабетом второго типа. Таким образом, не только физическое здоровье, но и когнитивные способности человека оказываются под угрозой из-за вредных пищевых привычек. Ученые советуют ограничивать потребление переработанных продуктов и отдавать предпочтение натуральным жирам, овощам, фруктам и продуктам с высоким содержанием клетчатки для поддержания как физического, так и умственного здоровья.

