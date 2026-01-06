Ви "вб'єте" ваше серце через приготування цього напою: несподівана правда, яка вражає

Останні наукові дослідження свідчать: спосіб приготування кави має не менше значення для здоров’я, ніж її якість чи сорт зерен. Найбільш корисним варіантом фахівці вважають каву, заварену методом фільтрації. Саме така технологія допомагає отримати чистий напій, який містить цінні біоактивні речовини та мінімізує потрапляння небажаних компонентів в організм.

Приготування кави. Фото: з відкритих джерел

Під час приготування фільтр-кави гаряча вода проходить крізь мелені зерна лише один раз, а паперовий фільтр утримує осад і жирні сполуки. У результаті в чашці залишається прозорий напій, насичений антиоксидантами. Ці речовини відіграють важливу роль у захисті клітин від пошкоджень, а також сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань.

Саме тому фільтр-кава стала популярним вибором у кав’ярнях по всьому світу та вважається безпечним щоденним варіантом для більшості людей. Вона м’яко впливає на організм і не перевантажує серце.

Водночас науковці застерігають щодо нефільтрованої кави. Напої, приготовані у турці, френч-пресі або просто залиті окропом у чашці, містять значно більше речовин, які здатні підвищувати рівень "поганого" холестерину. Регулярне вживання такої кави може створювати додаткове навантаження на судини та серцево-судинну систему загалом.

Експерти радять тим, хто прагне поєднати задоволення від кави з користю для здоров’я, віддавати перевагу саме фільтр-методу. Він дозволяє зберегти смак зерен, зменшити потенційні ризики та зробити улюблений напій безпечнішим для серця.

