Вы "убьете" ваше сердце из-за приготовления этого напитка: неожиданная правда, которая поражает

Последние научные исследования свидетельствуют: способ приготовления кофе имеет не меньшее значение для здоровья, чем его качество или сорт зерен. Наиболее полезным вариантом специалисты считают кофе, заваренный методом фильтрации. Именно такая технология помогает получить чистый напиток, содержащий ценные биоактивные вещества и минимизирует попадание нежелательных компонентов в организм.

Во время приготовления фильтр-кофе горячая вода проходит через молотые зерна только один раз, а бумажный фильтр содержит осадок и жирные соединения. В результате в чашке остается прозрачный напиток, насыщенный антиоксидантами. Эти вещества играют важную роль в защите клеток от повреждений, а также способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Именно поэтому фильтр-кофе стал популярным выбором в кафе по всему миру и считается безопасным ежедневным вариантом для большинства людей. Она мягко влияет на организм и не перегружает сердце.

В то же время, ученые предостерегают относительно нефильтрованного кофе. Напитки, приготовленные в турке, френч-прессе или просто залитые кипятком в чашке, содержат гораздо больше веществ, способных повышать уровень "плохого" холестерина. Регулярное употребление такого кофе может создавать дополнительную нагрузку на сосуды и сердечно-сосудистую систему в целом.

Эксперты советуют тем, кто стремится соединить удовольствие от кофе с пользой для здоровья, отдавать предпочтение именно фильтр-методу. Он позволяет сохранить вкус зерен, уменьшить потенциальные риски и сделать любимый напиток более безопасным для сердца.

