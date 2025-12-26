Ваші зуби у небезпеці через ці три продукти на Різдво: несподіване відкриття

Різдвяний період традиційно асоціюється зі святковими ласощами та теплими напоями, однак стоматологи попереджають про їхню потенційну шкоду для зубів. Фахівці звертають увагу, що солодкі страви та алкоголь можуть спричиняти ерозію емалі та підвищувати ризик карієсу, пише The Mirror. Британська стоматологиня з "Whites Dental" Діпа Чопра пояснює, що поєднання цукру, кислотності та постійних перекусів у святковий період значно підвищує ризик пошкодження зубів. За її словами, багато хто недооцінює шкоду різдвяних солодощів, адже карієс та підвищена чутливість зубів проявляються вже після свят.

Фото: з відкритих джерел

Лікарка виділяє три основні продукти та напої, які становлять найбільшу загрозу для ротової порожнини.

Глінтвейн

Глінтвейн є одним із найбільших порушників, зауважила Чопра. Напій має високу кислотність, що пом’якшує зубну емаль, роблячи зуби більш вразливими до карієсу. Крім того, насичений колір і таніни можуть залишати темні плями на емалі, а алкоголь зменшує слиновиділення, сприяючи розмноженню бактерій.

Солодкі різдвяні пироги

Традиційні пироги містять цукор, липкі сухофрукти та тісто, що формує сприятливе середовище для нальоту, який міцно прилипає до зубів.

"Наліт накопичується, викликаючи карієс та запальні процеси у яснах", — пояснює Чопра.

Шоколадні цукерки

Асорті з шоколаду є невід’ємною частиною свят, але постійне споживання протягом дня значно шкодить зубам. "Кожна порція провокує атаку кислоти на емаль. Безперервні перекуси позбавляють зуби можливості відновитися, підкреслила стоматологиня. Вона радить вживати солодощі лише після основних страв і запивати водою.

Чопра додає, що дотримання кількох простих правил допоможе безпечно насолоджуватися святами: наприклад, включати до раціону корисні для зубів продукти — сир, горіхи та індичку.

