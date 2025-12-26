logo

BTC/USD

86999

ETH/USD

2918.49

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Ваши зубы в опасности из-за этих трех продуктов на Рождество: неожиданное открытие
commentss НОВОСТИ Все новости

Ваши зубы в опасности из-за этих трех продуктов на Рождество: неожиданное открытие

Рождественские лакомства и алкогольные напитки могут нести опасность, о которой обычно вспоминаем только после возникновения проблем

26 декабря 2025, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Рождественский период традиционно ассоциируется с праздничным лакомством и теплыми напитками, однако стоматологи предупреждают об их потенциальном вреде для зубов. Специалисты обращают внимание, что сладкие блюда и алкоголь могут вызвать эрозию эмали и повышать риск кариеса , пишет The Mirror . Британская стоматологиня из "Whites Dental" Дипа Чопра объясняет , что сочетание сахара, кислотности и постоянных перекусов в праздничный период значительно повышает риск повреждения зубов. По ее словам, многие недооценивают вред рождественских сладостей, ведь кариес и повышенная чувствительность зубов проявляются уже после праздников.

Ваши зубы в опасности из-за этих трех продуктов на Рождество: неожиданное открытие

Фото: из открытых источников

Врач выделяет три основных продукта и напитки, которые представляют наибольшую угрозу для полости рта.

Глинтвейн

Глинтвейн является одним из величайших нарушителей, отметила Чопра. Напиток обладает высокой кислотностью, что смягчает зубную эмаль, делая зубы более уязвимыми к кариесу. Кроме того, насыщенный цвет и таннины могут оставлять темные пятна на эмали, а алкоголь уменьшает слюноотделение, способствуя размножению бактерий.

Сладкие рождественские пироги

Традиционные пироги содержат сахар, липкие сухофрукты и тесто, формирующее питательную среду для налета, прочно прилипающего к зубам.

"Налет скапливается, вызывая кариес и воспалительные процессы в десне", — объясняет Чопра.

Шоколадные конфеты

Ассорти из шоколада являются неотъемлемой частью праздников, но постоянное потребление в течение дня значительно вредит зубам. Каждая порция провоцирует атаку кислоты на эмаль. Непрерывные перекусы лишают зубы возможности восстановиться, подчеркнула стоматологиня. Она советует употреблять сладости только после основных блюд и запивать водой.

Чопра добавляет, что соблюдение нескольких простых правил поможет безопасно наслаждаться праздниками: например, включать в рацион полезные для зубов продукты — сыр, орехи и индейку.

Портал "Комментарии" уже писал , что многие женщины даже не догадываются, что волосы могут пострадать сразу после мытья из-за неправильного ухода. Неправильные действия, такие как чрезмерное расчесывание или агрессивная сушка, могут сделать пряди ломкими, тусклыми и повредить их структуру.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости