Ваши зубы в опасности из-за этих трех продуктов на Рождество: неожиданное открытие

Рождественский период традиционно ассоциируется с праздничным лакомством и теплыми напитками, однако стоматологи предупреждают об их потенциальном вреде для зубов. Специалисты обращают внимание, что сладкие блюда и алкоголь могут вызвать эрозию эмали и повышать риск кариеса , пишет The Mirror . Британская стоматологиня из "Whites Dental" Дипа Чопра объясняет , что сочетание сахара, кислотности и постоянных перекусов в праздничный период значительно повышает риск повреждения зубов. По ее словам, многие недооценивают вред рождественских сладостей, ведь кариес и повышенная чувствительность зубов проявляются уже после праздников.

Врач выделяет три основных продукта и напитки, которые представляют наибольшую угрозу для полости рта.

Глинтвейн

Глинтвейн является одним из величайших нарушителей, отметила Чопра. Напиток обладает высокой кислотностью, что смягчает зубную эмаль, делая зубы более уязвимыми к кариесу. Кроме того, насыщенный цвет и таннины могут оставлять темные пятна на эмали, а алкоголь уменьшает слюноотделение, способствуя размножению бактерий.

Сладкие рождественские пироги

Традиционные пироги содержат сахар, липкие сухофрукты и тесто, формирующее питательную среду для налета, прочно прилипающего к зубам.

"Налет скапливается, вызывая кариес и воспалительные процессы в десне", — объясняет Чопра.

Шоколадные конфеты

Ассорти из шоколада являются неотъемлемой частью праздников, но постоянное потребление в течение дня значительно вредит зубам. Каждая порция провоцирует атаку кислоты на эмаль. Непрерывные перекусы лишают зубы возможности восстановиться, подчеркнула стоматологиня. Она советует употреблять сладости только после основных блюд и запивать водой.

Чопра добавляет, что соблюдение нескольких простых правил поможет безопасно наслаждаться праздниками: например, включать в рацион полезные для зубов продукты — сыр, орехи и индейку.

