Три продукти на сніданок, які знижують тиск і рятують від інсульту

Вживання деяких продуктів із ранку можуть подолати проблему підвищеного кров'яного тиску.

Авокадо. Фото: із відкритих джерел

Три основні продукти для сніданку містять вражаючу кількість калію, що робить їх ідеальним вибором для контролю за артеріальним тиском з моменту пробудження. Це: авокадо, натуральний йогурт та апельсиновий сік.

Клініка Клівленда (Cleveland Clinic) зазначає, що лише половина авокадо містить приблизно 364 міліграми (мг) калію.

"Навіть, якщо вам не потрібна інша причина для того, щоб потягнутися за гуакамоле, порція кремового авокадо о пів чашки містить близько 364 мг калію", — йдеться в повідомленні.

Від фруктового салату до тостів з авокадо, вишуканої рибної вечері до тарілки томатних спагетті є так багато чудових способів отримати свою порцію калію. Ваше здоров'я та ваші смакові рецептори будуть вам вдячні”.

Healthline наголошує, що вживання натурального йогурту пропонує численні переваги для здоров'я. Йогурт є відмінним джерелом кальцію, рибофлавіну та калію. Одна чашка (245 г) цього вершкового ласощів забезпечує вас 380 мг калію.

Medical News Today передбачає, що чашка свіжого апельсинового соку може містити до 496 мг калію.

Невелика склянка (150 мл) 100% апельсинового соку забезпечує близько 7,5 відсотка добової потреби в калії. Оскільки зв'язок між калієм та кров'яним тиском добре встановлений, логічно, що продукти, які є гарним джерелом калію, такі як 100-процентний апельсиновий сік, можуть бути корисними для здоров'я серця.

