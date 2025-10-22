Три продукта на завтрак, которые снижают давление и спасают от инсульта

Употребление некоторых продуктов с утра могут преодолеть проблему повышенного кровяного давления.

Авокадо. Фото: из открытых источников

Три основных продукта для завтрака содержат впечатляющее количество калия, что делает их идеальным выбором для контроля артериального давления с момента пробуждения. Это: авокадо, натуральный йогурт и апельсиновый сок.

Клиника Кливленда (Cleveland Clinic) отмечает, что только половина авокадо содержит примерно 364 миллиграмма (мг) калия.

"Даже, если вам не нужна другая причина для того, чтобы потянуться за гуакамоле, порция кремового авокадо в половину чашки содержит около 364 мг калия", — говорится в сообщении.

От фруктового салата до тостов с авокадо, изысканного рыбного ужина до тарелки томатных спагетти — есть так много замечательных способов получить свою порцию калия. Ваше здоровье и ваши вкусовые рецепторы будут вам благодарны".

Healthline подчеркивает, что употребление натурального йогурта предлагает многочисленные преимущества для здоровья. Йогурт является отличным источником кальция, рибофлавина и калия. Одна чашка (245 граммов) этого сливочного лакомства обеспечивает вас 380 мг калия.

Medical News Today предполагает, что чашка свежевыжатого апельсинового сока может содержать до 496 мг калия.

Небольшой стакан (150 мл) 100-процентного апельсинового сока обеспечивает около 7,5 процента суточной потребности в калии. Поскольку связь между калием и кровяным давлением хорошо установлена, логично, что продукты, которые являются хорошим источником калия, такие как 100-процентный апельсиновый сок, могут быть полезными для здоровья сердца.

