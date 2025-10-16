Традиційна для багатьох ранкова звичка призводить до смерті: шокуючі деталі

Те, що багато хто вважає нешкідливою звичкою — пропуск сніданку — насправді може серйозно загрожувати вашому здоров’ю. Американські науковці виявили: відмова від ранкового прийому їжі напряму пов’язана з підвищеним ризиком смерті через хвороби серця та судин.

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє видання The Mirror, посилаючись на дослідження, опубліковане у Journal of the American College of Cardiology.

У науковій роботі розглядалися медичні дані понад 6,5 тисячі дорослих американців віком від 40 до 75 років. Дослідження охоплювало період з кінця 1980-х до 2011 року. Учасників розділили на чотири категорії: ті, хто снідає щодня (майже 60%), ті, хто робить це час від часу, рідко — та взагалі ніколи (понад 5%).

Вчені дійшли невтішного висновку: ті, хто щоранку ігнорував їжу, мали істотно вищий ризик померти від серцево-судинних захворювань. Такий зв'язок залишався значущим навіть після врахування інших факторів: способу життя, індексу маси тіла, фізичної активності тощо.

Звичка не снідати набула масштабів за останні десятиліття — особливо серед молоді. У США близько чверті молодих людей регулярно пропускають сніданок. Проте, як показує наука, це може мати серйозні довгострокові наслідки.

Лікарі нагадують: сніданок допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, покращує обмін речовин і знижує ризики розвитку гіпертонії, діабету 2 типу, ожиріння та ішемічної хвороби серця.

Лікарі нагадують: сніданок допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, покращує обмін речовин і знижує ризики розвитку гіпертонії, діабету 2 типу, ожиріння та ішемічної хвороби серця.