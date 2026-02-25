logo_ukra

ТОП найнебезпечніших фруктів та овочів через високий вміст пестицидів

Названо магазинні фрукти та овочі, які накопичують найбільше пестицидів

25 лютого 2026, 16:22
Кречмаровская Наталия

Фрукти та овочі називають корисними продуктами — наявність вітамінів, антиоксидантів, клітковини робить їх справжніми помічниками здорового способу життя. Однак не всі продукти можуть бути однаково корисними. Особливо, якщо йдеться про овочі та фрукти із магазину. Вони можуть містити значно більше шкідливих сполук, що не тільки зводить нанівець їхню користь, а робить їх небезпечними для здоров'я. 

ТОП найнебезпечніших фруктів та овочів через високий вміст пестицидів

Продукти. Ілюстративне фото

Дослідники у Великій Британії провели низку тестів та виявили, які овочі та фрукти найнебезпечніші. З’ясували, що 12 харчових продуктів мають ризик “ефекту коктейлю”, тобто кілька пестицидів, змішаних разом, підвищують рівень токсичності хімічних речовин, пише видання Independent.

Найгіршим серед усіх груп продуктів харчування виявився виноград — щонайменше 16 різних пестицидів в одному зразку. Принаймні 90 відсотків зі 108 протестованих зразків винограду містили кілька пестицидів одночасно.

“Зразок винограду родзинок з Туреччини містив штучні хімічні речовини PFA “назавжди” — токсини, які не розщеплюються в організмі природним шляхом і можуть накопичуватися, що призводить до раку та шкоди навколишньому середовищу”, — пише видання. 

Грейпфрут також містить багато пестицидів. 

Серед інших продуктів, на які вплинуло дослідження, було 79% з 24 зразків лайма, 67% з 73 зразків бананів, 49% з 96 зразків солодкого перцю та 46% з 97 динь. У перці чилі було виявлено 11 різних пестицидів, а в одному зразку броколі – вісім.

Квасоля, гриби, баклажани та сушена квасоля також потрапили до “поганого списку”.

“17 протестованих видів фруктів та овочів було виявлено 123 різні хімічні речовини, включаючи 42 пестициди, пов'язані з раком, та 21, які, як відомо, впливають на гормональну систему, що потенційно може призвести до вроджених вад розвитку, порушень розвитку та репродуктивних проблем”, — повідомляє видання. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому заборонено вживати цитрусові.



Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/supermarket-pesticides-fruit-vegetables-cancer-b2925216.html
