ТОП-7 фруктів та ягід, у яких більше клітковини, ніж у яблуках

Клітковина, або харчові волокна, корисна для організму. Вона нормалізує травлення, підтримує здоров'я серцево-судинної системи, а також запобігає розвитку деяких видів раку та підтримує імунітет. Клітковина покращує мікрофлору кишківника, виводить токсини та може позитивно впливати на психоемоційний стан.

Вважається, що яблука містять чи не найбільше клітковини — близько 4 г на середній плід. Однак існує чимало інших фруктів, які перевершують яблука за цим показником, пише видання Very Well Health.

Маракуя — містить рекордні 24,5 г клітковини на чашку (236 г). Насіння та м’якоть багаті на розчинну і нерозчинну клітковину, що сприяє регулярному травленню та зниженню рівня холестерину.

Малина — одна чашка (150 г) малини забезпечує майже 10 г клітковини. Вона також містить антиоксиданти, які підтримують здоров’я судин і знижують ризик запалень.

Гуава — містить близько 9 г клітковини на чашку (165 г). Їстівна шкірка та насіння містять додаткову порцію поживних речовин, зокрема вітаміну С.

Ожина — містить 8 г клітковини на чашку (150 г). Ягода також багата на вітамін С і поліфеноли, які позитивно впливають на мікрофлору кишківника.

Авокадо (так, це дійсно фрукт) — містить 7 г клітковини на пів склянки. Крім того, фрукт багатий на здорові жири, які сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів.

Груша — близько 5,5 г клітковини у середньому плоді. Вона також багата на калій і антиоксиданти, які підтримують роботу серця.

Ківі — понад 5 г клітковини у двох плодах. Крім того, вони містять вітамін С, який підтримує імунітет, і ферменти, що сприяють травленню.

Рекомендована добова норма споживання клітковини для дорослих становить 25-30 грамів. Тож, вживаючи ці фрукти можна забезпечити організм необхідною кількістю клітковини.

