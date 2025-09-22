ТОП-7 фруктов и ягод, в которых больше клетчатки, чем в яблоках

Клетчатка, либо пищевые волокна, полезна для организма. Она нормализует пищеварение, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, а также предотвращает развитие некоторых видов рака и поддерживает иммунитет. Клетчатка улучшает микрофлору кишечника, выводит токсины и может оказывать положительное влияние на психоэмоциональное состояние.

Фрукты. Иллюстративное фото

Считается, что яблоки содержат больше всего клетчатки — около 4 г на средний плод. Однако существует множество других фруктов, которые превосходят яблоки по этому показателю, пишет издание Very Well Health.

Маракуя – содержит рекордные 24,5 г клетчатки на чашку (236 г). Семена и мякоть богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой, что способствует регулярному пищеварению и снижению уровня холестерина.

Малина – одна чашка (150 г) малины обеспечивает почти 10 г клетчатки. Она также содержит антиоксиданты, поддерживающие здоровье сосудов и снижающие риск воспалений.

Гуава – содержит около 9 г клетчатки на чашку (165 г). Съедобная кожура и семена содержат дополнительную порцию питательных веществ, в частности витамина С.

Ежевика – содержит 8 г клетчатки на чашку (150 г). Ягода также богата витамином С и полифенолом, которые положительно влияют на микрофлору кишечника.

Авокадо (да, это действительно фрукт) – содержит 7 г клетчатки на полстакана. Кроме того, фрукт богат здоровыми жирами, которые способствуют усвоению жирорастворимых витаминов.

Груша – около 5,5 г клетчатки в среднем плоде. Она также богата калием и антиоксидантами, которые поддерживают работу сердца.

Киви – более 5 г клетчатки в двух плодах. Кроме того, они содержат витамин С, поддерживающий иммунитет, и ферменты, способствующие пищеварению.

Рекомендованная дневная норма потребления клетчатки для взрослых составляет 25-30 граммов. Поэтому, употребляя эти фрукты, можно обеспечить организм необходимым количеством клетчатки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему большинство употребляет орехи и крупы неправильно.



