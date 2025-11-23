logo_ukra

BTC/USD

87373

ETH/USD

2957.33

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Страва, що годує всю сім’ю за 10 хвилин та без нервів: рецепт, який уже назвали “як манна небесна”
commentss НОВИНИ Всі новини

Страва, що годує всю сім’ю за 10 хвилин та без нервів: рецепт, який уже назвали “як манна небесна”

Коли робота виснажує, діти кричать, а домашні голодні — цей рецепт працює завжди.

23 листопада 2025, 18:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Сучасні українські жінки жонглюють роботою, дітьми, домом і нескінченними побутовими задачами. І коли ввечері з тебе висмоктали останню енергію, стояти над плитою — останнє, чого хочеться.

Страва, що годує всю сім’ю за 10 хвилин та без нервів: рецепт, який уже назвали “як манна небесна”

Вечеря, яка рятує тисячі українських жінок

Саме тому інтернет вибухнув новим трендом — "вечерею для зайнятих господинь". Простий набір продуктів, мінімум рухів, нуль стресу — і страва, схожа на ту, що подають у кафе.

Авторки відео в TikTok жартують, що готують її "на автопілоті", а чоловіки та діти просять добавку ще до того, як салат нарізано.

РЕЦЕПТ "КОЛИ НЕМАЄ СИЛ АЛЕ ПОТРІБНО ГОДУВАТИ"

Закидаєте пасту варитися. Поки вона доходить, швидко підсмажуєте будь-яку ковбасу, шинку або навіть сосиски. Додаєте ложку сметани чи майонезу, трішки спецій — і у вас уже є соус, ніби від шеф-кухаря.
Гарячі макарони змішуєте з соусом, рясно засипаєте сиром і накриваєте. Через хвилину страва готова — ароматна, ніжна і така, що з’їдається миттєво.

Улюблений лайфхак мам — додати туди жменю зелені, кукурудзи або помідорів. Виглядає красиво, готується швидко, смак — як у дорогому кафе.

Додаткова порада — щоб сім’я лишалася ситою, а ви не втомлювались

Готуйте подвійну порцію пасти. Наступного дня її можна перетворити на зовсім іншу страву: запекти із сиром, змішати з овочами або зробити швидку "пасту-карбонара без заморочок".

Так ви економите свій час і нерви — а сім’я задоволена.

Нагадаємо, портал "Коментарі" публікував рецепт бюджетного салату на Новий рік. Всього кілька доступних продуктів, які є в кожному холодильнику, – і у вас на столі мало не ресторанна страва. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини