Страва, що годує всю сім’ю за 10 хвилин та без нервів: рецепт, який уже назвали “як манна небесна”

Сучасні українські жінки жонглюють роботою, дітьми, домом і нескінченними побутовими задачами. І коли ввечері з тебе висмоктали останню енергію, стояти над плитою — останнє, чого хочеться.

Вечеря, яка рятує тисячі українських жінок

Саме тому інтернет вибухнув новим трендом — "вечерею для зайнятих господинь". Простий набір продуктів, мінімум рухів, нуль стресу — і страва, схожа на ту, що подають у кафе.

Авторки відео в TikTok жартують, що готують її "на автопілоті", а чоловіки та діти просять добавку ще до того, як салат нарізано.

РЕЦЕПТ "КОЛИ НЕМАЄ СИЛ АЛЕ ПОТРІБНО ГОДУВАТИ"

Закидаєте пасту варитися. Поки вона доходить, швидко підсмажуєте будь-яку ковбасу, шинку або навіть сосиски. Додаєте ложку сметани чи майонезу, трішки спецій — і у вас уже є соус, ніби від шеф-кухаря.

Гарячі макарони змішуєте з соусом, рясно засипаєте сиром і накриваєте. Через хвилину страва готова — ароматна, ніжна і така, що з’їдається миттєво.

Улюблений лайфхак мам — додати туди жменю зелені, кукурудзи або помідорів. Виглядає красиво, готується швидко, смак — як у дорогому кафе.

Додаткова порада — щоб сім’я лишалася ситою, а ви не втомлювались

Готуйте подвійну порцію пасти. Наступного дня її можна перетворити на зовсім іншу страву: запекти із сиром, змішати з овочами або зробити швидку "пасту-карбонара без заморочок".

Так ви економите свій час і нерви — а сім’я задоволена.

