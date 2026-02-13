Стане лише гірше: ці продукти категорично заборонені під час лікування гіпертонії

Під час лікування артеріальної гіпертензії важливо пам’ятати про продукти, які можуть взаємодіяти з ліками та впливати на їх ефективність. Експерти радять уникати певних видів їжі, щоб не підвищувати ризик побічних ефектів та не знижувати терапевтичний ефект препаратів, повідомляє health.

Фото: з відкритих джерел

Грейпфрут та грейпфрутовий сік – один із продуктів, який варто обмежувати. Він блокує фермент CYP3A4, що відповідає за розщеплення багатьох ліків. В результаті медикаменти довше залишаються в крові, підсилюючи дію та підвищуючи ризик побічних ефектів. Грейпфрут може посилювати ефект блокаторів кальцієвих каналів і знижувати всмоктування бета-блокаторів.

Витриманий сир містить високий рівень тираміну, який здатен різко підвищувати тиск, якщо одночасно приймаються інгібітори моноаміноксидази (ІМАО). Фермент, що розщеплює тирамін, у цьому випадку заблокований, і його надлишок у крові може спричинити небажані ефекти. Інші продукти з високим вмістом тираміну – ферментовані овочі, копченості та певні алкогольні напої.

Продукти з великою кількістю натрію – ще один фактор ризику. Дослідження підтверджують, що обмеження споживання солі позитивно впливає на артеріальний тиск. Американська асоціація серця радить не перевищувати 1500 мг натрію на добу. Особливо слід обмежити фаст-фуд, заморожені страви, приправи та солоні закуски, уважно читаючи етикетки.

Продукти з високим калієм можуть бути небезпечні для людей, які приймають спіронолактон або мають хронічні хвороби нирок. Деякі антигіпертензивні препарати підвищують рівень калію, тому надмірне його споживання може бути ризикованим. Перед корекцією дієти обов’язково радьтеся з лікарем.

Солодощі та продукти з коренем солодкого голого здатні затримувати натрій та воду, водночас зменшуючи калій. Це знижує ефективність діуретиків і інгібіторів АПФ, що може провокувати підвищення тиску, порушення серцевого ритму і навіть серйозні серцеві ускладнення.

Дотримання цих рекомендацій допомагає контролювати артеріальний тиск і підвищує безпеку медикаментозної терапії.

