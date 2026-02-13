Станет только хуже: эти продукты категорически запрещены при лечении гипертонии.

При лечении артериальной гипертензии важно помнить о продуктах, которые могут взаимодействовать с лекарствами и влиять на их эффективность. Эксперты советуют избегать некоторых видов пищи, чтобы не повышать риск побочных эффектов и не снижать терапевтический эффект препаратов, сообщает health.

Грейпфрут и грейпфрутовый сок – один из продуктов, который следует ограничивать. Он блокирует фермент CYP3A4, отвечающий за расщепление многих лекарств. В результате медикаменты дольше остаются в крови, усиливая действие и повышая риск побочных эффектов. Грейпфрут может усиливать эффект блокаторов кальциевых каналов и снижать всасывание бета-блокаторов.

Выдержанный сыр содержит высокий уровень тирамина, способный резко повышать давление, если одновременно принимаются ингибиторы моноаминооксидазы (ИМАО). Расщепляющий тирамин фермент в этом случае заблокирован, и его избыток в крови может повлечь за собой нежелательные эффекты. Другие продукты с высоким содержанием тирамина – ферментированные овощи, копчености и определенные алкогольные напитки.

Продукты с большим количеством натрия – еще один фактор риска. Исследования подтверждают, что ограничение потребления соли оказывает положительное влияние на артериальное давление. Американская ассоциация сердца рекомендует не превосходить 1500 мг натрия в день. Особо следует ограничить фаст-фуд, замороженные блюда, приправы и соленые закуски, внимательно читая этикетки.

Продукты с высоким калием могут быть опасны для людей, принимающих спиронолактон или имеющих хронические заболевания почек. Некоторые антигипертензивные препараты повышают уровень калия, поэтому чрезмерное потребление его может быть рискованным. Перед коррекцией диеты обязательно советуйтесь с врачом.

Сладости и продукты с корнем сладкого голого способны задерживать натрий и воду, при этом уменьшая калий. Это снижает эффективность диуретиков и ингибиторов АПФ, что может провоцировать повышение давления, нарушение сердечного ритма и даже серьезные сердечные осложнения.

Соблюдение этих рекомендаций помогает контролировать АД и повышает безопасность медикаментозной терапии.

