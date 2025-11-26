“Синдром розігрітого рису”: через поширену помилку продукт стає отруйним

Рис — один із найпопулярніших гарнірів у світі. Однак поширена помилка при розігріванні рису може зробити цю страву отруйною. Основна небезпека полягає у бактерії Bacillus cereus, спори якої активізуються при неправильному зберіганні рису.

Рис. Ілюстративне фото

Ця бактерія часто зустрічається в ґрунті та на рослинах, а її спори можуть потрапити в сирий рис. Процес варіння вбиває більшість бактерій, однак спори виживають. Головна загроза полягає у неправильному зберіганні готового рису. Якщо після приготування рис залишається при кімнатній температурі понад дві години, спори активізуються, починають розмножуватися і виробляють токсини. А вони вже стійкі навіть до повторного нагрівання.

Ці токсини називають причиною так званого "синдрому розігрітого рису", який характеризуються нудотою, блюванням, діареєю та болем у животі. Симптоми можуть тривати від 24 до 48 годин, і хоча зазвичай не є смертельними, вони здатні суттєво підірвати самопочуття. Особливо вразливими до цього “синдрому”, є діти, літні люди та особи з ослабленим імунітетом.

Щоб мінімізувати ризик, потрібно якомога швидше після приготування охолодити рис — оптимально — до години. Далі продукт потрібно зберігати у холодильнику при температурі не вище 4°C. Рис можна споживати протягом 3-4 днів і не розігрівати більше одного разу. При повторному нагріванні важливо переконатися, що страва досягла температури щонайменше 75 градусів по всій товщині, щоб знищити будь-які активні бактерії, хоча токсини залишаються стійкими до тепла.

Варто пам'ятати, що не можна залишати рис на столі після охолодження — це ідеальні умови для розвитку Bacillus cereus. Охолодження має бути швидким, а зберігання — короткочасним. Якщо рис залишався при кімнатній температурі понад дві години, його краще викинути, ніж ризикувати здоров’ям.

