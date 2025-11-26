"Синдром разогретого риса": из-за распространенной ошибки продукт становится ядовитым

Рис – один из самых популярных гарниров в мире. Однако распространенное заблуждение при разогреве риса может сделать это блюдо ядовитым. Основная опасность заключается в бактериях Bacillus cereus, споры которой активизируются при неправильном хранении риса.

Рис. Иллюстративное фото

Эта бактерия часто встречается в почве и растениях, а ее споры могут попасть в сырой рис. Процесс варки убивает большинство бактерий, однако споры выживают. Главная угроза заключается в неправильном хранении готового риса. Если после приготовления рис остается при комнатной температуре более двух часов, споры активизируются, начинают размножаться и производят токсины. А они уже устойчивы даже к повторному нагреву.

Эти токсины называют причиной так называемого "синдрома разогретого риса", который характеризуются тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. Симптомы могут длиться от 24 до 48 часов, и хотя обычно не смертельны, они способны существенно подорвать самочувствие. Особенно уязвимы к этому "синдрому", дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

Чтобы минимизировать риск, нужно как можно скорее после приготовления охладить рис – оптимально – до часа. Далее следует хранить продукт в холодильнике при температуре не выше 4°C. Рис можно потреблять в течение 3-4 дней и не разогревать больше одного раза. При повторном нагреве важно убедиться, что блюдо достигло температуры по меньшей мере 75 градусов по всей толщине, чтобы уничтожить любые активные бактерии, хотя токсины остаются устойчивыми к теплу.

Следует помнить, что нельзя оставлять рис на столе после охлаждения – это идеальные условия для развития Bacillus cereus. Охлаждение должно быть быстрым, а хранение – кратковременным. Если рис оставался при комнатной температуре более двух часов, его лучше выбросить, чем рисковать здоровьем.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая специя поможет поддерживать чистоту в быту.



