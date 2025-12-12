Схуднення і час сніданку мають важливе значення: вчені приголомшили відкриттям

Багато людей стикаються з труднощами на шляху до зниження ваги, і часто проблема полягає не лише в тому, скільки вони їдять протягом дня. Значення має й те, у який саме час ми сідаємо за стіл. Дослідження та спостереження фахівців свідчать: режим харчування, особливо ранковий, може суттєво впливати на процеси обміну речовин і ефективність схуднення. Саме тому сніданок вважається ключовим моментом, який задає темп роботі всього організму.

Збалансований ранковий прийом їжі повинен включати як якісні білки, так і повільні вуглеводи. Така комбінація допомагає забезпечити тіло енергією на тривалий час, вирівняти рівень цукру в крові та запобігти різким коливанням, які часто провокують переїдання пізніше. Крім того, білки підтримують м’язову масу та створюють довше відчуття ситості, а складні вуглеводи дають стабільну енергію без різких "підйомів" і "падінь".

У ранкові години організм зовсім інакше засвоює поживні речовини, ніж у другій половині дня. Це пов’язано з коливаннями гормонів, зокрема кортизолу, а також зі змінами чутливості до інсуліну. Саме в цей час тіло найбільш ефективно переробляє енергію з їжі, що позитивно позначається на метаболізмі та процесі жироспалення.

Дієтологи радять на сніданок включати яйця, натуральний йогурт, рибу, горіхи, бобові та інші продукти, багаті на білок, а також додавати овес, цільнозерновий хліб чи фрукти як джерело повільних вуглеводів. Такий раціон допоможе підтримати бадьорість, концентрацію та гарне самопочуття протягом усього дня.

Фахівці з харчування рекомендують снідати в проміжку між 7:00 та 10:00. Саме у цей період рівень кортизолу природно підвищується, організм прокидається та активніше використовує поживні речовини, що робить ранковий прийом їжі найбільш корисним і ефективним для тих, хто прагне схуднути.

