logo_ukra

BTC/USD

90285

ETH/USD

3091.43

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Схуднення і час сніданку мають важливе значення: вчені приголомшили відкриттям
commentss НОВИНИ Всі новини

Схуднення і час сніданку мають важливе значення: вчені приголомшили відкриттям

Сніданок вважають найважливішим прийомом їжі дня, однак дехто все ж відмовляється від нього, прагнучи схуднути

12 грудня 2025, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Багато людей стикаються з труднощами на шляху до зниження ваги, і часто проблема полягає не лише в тому, скільки вони їдять протягом дня. Значення має й те, у який саме час ми сідаємо за стіл. Дослідження та спостереження фахівців свідчать: режим харчування, особливо ранковий, може суттєво впливати на процеси обміну речовин і ефективність схуднення. Саме тому сніданок вважається ключовим моментом, який задає темп роботі всього організму.

Схуднення і час сніданку мають важливе значення: вчені приголомшили відкриттям

Фото: з відкритих джерел

Збалансований ранковий прийом їжі повинен включати як якісні білки, так і повільні вуглеводи. Така комбінація допомагає забезпечити тіло енергією на тривалий час, вирівняти рівень цукру в крові та запобігти різким коливанням, які часто провокують переїдання пізніше. Крім того, білки підтримують м’язову масу та створюють довше відчуття ситості, а складні вуглеводи дають стабільну енергію без різких "підйомів" і "падінь".

У ранкові години організм зовсім інакше засвоює поживні речовини, ніж у другій половині дня. Це пов’язано з коливаннями гормонів, зокрема кортизолу, а також зі змінами чутливості до інсуліну. Саме в цей час тіло найбільш ефективно переробляє енергію з їжі, що позитивно позначається на метаболізмі та процесі жироспалення. 

Дієтологи радять на сніданок включати яйця, натуральний йогурт, рибу, горіхи, бобові та інші продукти, багаті на білок, а також додавати овес, цільнозерновий хліб чи фрукти як джерело повільних вуглеводів. Такий раціон допоможе підтримати бадьорість, концентрацію та гарне самопочуття протягом усього дня.

Фахівці з харчування рекомендують снідати в проміжку між 7:00 та 10:00. Саме у цей період рівень кортизолу природно підвищується, організм прокидається та активніше використовує поживні речовини, що робить ранковий прийом їжі найбільш корисним і ефективним для тих, хто прагне схуднути.

Як вже писали "Коментарі", наші улюблені страви іноді приховують небезпечних "невидимих гостей". Ми часто думаємо, що достатньо прокип’ятити воду чи добре вимити фрукти, але навіть висока температура не завжди здатна знищити цих крихітних шкідників. Розглянемо, які звичні продукти можуть стати джерелом паразитарного зараження.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини