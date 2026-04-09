Що обов'язково потрібно робити вранці: інакше на вас чекає втома

Ранок без сніданку багатьом здається дрібницею, але організм може сильно постраждати. І тоді звичайний робочий ранок може перетворитися на боротьбу зі втомою, дратівливістю та постійними думками про їжу.

Сніданок. Фото: з відкритих джерел

Раннє вживання їжі допомагає регулювати функції організму протягом дня та ночі.

Хоча їсти менше вранці або відкладати їжу на пізніше вдень може здаватися розумною ідеєю, особливо коли метою є схуднення, але це може мати негативні наслідки.

Потенційні ризики пропуску сніданку включають зниження спортивних результатів, хронічне захворювання, порушене метаболічне регулювання, проблеми зі здоров'ям серця, гормональний дисбаланс, посилене запалення, проблеми з настроєм, сонливість і низький рівень енергії, збільшення ваги.

У сніданку важлива якість вибору їжі та вміст поживних речовин. Наприклад, вживання овочевого омлету матиме зовсім інший ефект, ніж солодких пластівців із високим вмістом цукру та штучних інгредієнтів.

За даними журналу Nutrients, переваги вживання достатньої кількості поживних речовин на початку дня включають: регуляція апетиту, кращі спортивні результати, зниження ризику ожиріння, заряд енергії, контроль рівня глюкози, поліпшення серцево-судинного здоров'я, нижчий ризик хронічних захворювань, лікування діабету 2 типу, контроль ваги.

Групи людей, які найбільше потребують достатньої кількості їжі на початку дня: спортсмени, діти, люди, які хворіють на діабет, жінки під час вагітності або годування груддю.

Перепустка сніданку має негативніший вплив на репродуктивне здоров'я жінок. Це тим, що жіночий організм відчуває більше гормональних коливань у межах свого природного функціонування і є чутливішим до всього, що порушує гормональний баланс.

Тримайте під рукою кілька швидких та простих варіантів страв на випадок, коли у вас не вистачає часу на приготування. Адаптуйте їх відповідно до своїх уподобань та потреб у харчуванні.

