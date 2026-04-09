logo_ukra

BTC/USD

71013

ETH/USD

2181.02

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Що обов'язково потрібно робити вранці: інакше на вас чекає втома
commentss НОВИНИ Всі новини

Що обов'язково потрібно робити вранці: інакше на вас чекає втома

Перепустка сніданку має більш негативний вплив на здоров'я

9 квітня 2026, 10:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ранок без сніданку багатьом здається дрібницею, але організм може сильно постраждати. І тоді звичайний робочий ранок може перетворитися на боротьбу зі втомою, дратівливістю та постійними думками про їжу.

Сніданок. Фото: з відкритих джерел

Раннє вживання їжі допомагає регулювати функції організму протягом дня та ночі.

Хоча їсти менше вранці або відкладати їжу на пізніше вдень може здаватися розумною ідеєю, особливо коли метою є схуднення, але це може мати негативні наслідки.

Потенційні ризики пропуску сніданку включають зниження спортивних результатів, хронічне захворювання, порушене метаболічне регулювання, проблеми зі здоров'ям серця, гормональний дисбаланс, посилене запалення, проблеми з настроєм, сонливість і низький рівень енергії, збільшення ваги.

У сніданку важлива якість вибору їжі та вміст поживних речовин. Наприклад, вживання овочевого омлету матиме зовсім інший ефект, ніж солодких пластівців із високим вмістом цукру та штучних інгредієнтів.

За даними журналу Nutrients, переваги вживання достатньої кількості поживних речовин на початку дня включають: регуляція апетиту, кращі спортивні результати, зниження ризику ожиріння, заряд енергії, контроль рівня глюкози, поліпшення серцево-судинного здоров'я, нижчий ризик хронічних захворювань, лікування діабету 2 типу, контроль ваги.

Групи людей, які найбільше потребують достатньої кількості їжі на початку дня: спортсмени, діти, люди, які хворіють на діабет, жінки під час вагітності або годування груддю.

Перепустка сніданку має негативніший вплив на репродуктивне здоров'я жінок. Це тим, що жіночий організм відчуває більше гормональних коливань у межах свого природного функціонування і є чутливішим до всього, що порушує гормональний баланс.

Тримайте під рукою кілька швидких та простих варіантів страв на випадок, коли у вас не вистачає часу на приготування. Адаптуйте їх відповідно до своїх уподобань та потреб у харчуванні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ви їсте щоранку – і шкодите собі: лікарі назвали найгірші продукти для сніданку.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.verywellhealth.com/eating-enough-early-in-the-day-11931897

Новини

Всі новини