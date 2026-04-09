logo

BTC/USD

71013

ETH/USD

2181.02

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Что обязательно нужно делать утром: в противном случае вас ждет усталость
commentss НОВОСТИ Все новости

Что обязательно нужно делать утром: в противном случае вас ждет усталость

Пропуск завтрака имеет более негативное влияние на здоровье

9 апреля 2026, 10:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Утро без завтрака для многих кажется мелочью, но организм может сильно пострадать. И тогда обычное рабочее утро может превратиться в борьбу с усталостью, раздражительностью и постоянными мыслями о еде.

Завтрак. Фото: из открытых источников

Раннее употребление пищи помогает регулировать функции организма в течение дня и ночи.

Хотя есть меньше утром или откладывать еду на позже днем может казаться разумной идеей, особенно когда целью является похудение, но это может иметь негативные последствия.

Потенциальные риски пропуска завтрака включают: снижение спортивных результатов, хроническое заболевание, нарушенная метаболическая регуляция, проблемы со здоровьем сердца, гормональный дисбаланс, усиленное воспаление, проблемы с настроением, сонливость и низкий уровень энергии, увеличение веса.

В завтраке важно качество выбора пищи и содержание питательных веществ. Например, употребление овощного омлета будет иметь совсем другой эффект, чем сладких хлопьев с высоким содержанием сахара и искусственных ингредиентов.

По данным в журнале Nutrients, преимущества употребления достаточного количества питательных веществ в начале дня включают: регуляция аппетита, лучшие спортивные результаты, снижение риска ожирения, заряд энергии, контроль уровня глюкозы, улучшение сердечно-сосудистого здоровья, более низкий риск хронических заболеваний, лечение диабета 2 типа, контроль веса.

Группы людей, которые больше всего нуждаются в достаточном количестве пищи в начале дня: спортсмены, дети, люди, которые болеют диабетом, женщины во время беременности или кормления грудью.

Пропуск завтрака имеет более негативное влияние на репродуктивное здоровье женщин. Это объясняется тем, что женский организм испытывает больше гормональных колебаний в рамках своего естественного функционирования и является более чувствительным ко всему, что нарушает гормональный баланс.

Держите под рукой несколько быстрых и простых вариантов блюд на случай, когда у вас не хватает времени на приготовление. Адаптируйте их в соответствии со своими предпочтениями и потребностями в питании.

Читайте также на портале "Комментарии" — вы едите это каждое утро – и вредите себе: врачи назвали самые плохие продукты для завтрака.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.verywellhealth.com/eating-enough-early-in-the-day-11931897

Новости

Все новости