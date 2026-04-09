Что обязательно нужно делать утром: в противном случае вас ждет усталость

Утро без завтрака для многих кажется мелочью, но организм может сильно пострадать. И тогда обычное рабочее утро может превратиться в борьбу с усталостью, раздражительностью и постоянными мыслями о еде.

Раннее употребление пищи помогает регулировать функции организма в течение дня и ночи.

Хотя есть меньше утром или откладывать еду на позже днем может казаться разумной идеей, особенно когда целью является похудение, но это может иметь негативные последствия.

Потенциальные риски пропуска завтрака включают: снижение спортивных результатов, хроническое заболевание, нарушенная метаболическая регуляция, проблемы со здоровьем сердца, гормональный дисбаланс, усиленное воспаление, проблемы с настроением, сонливость и низкий уровень энергии, увеличение веса.

В завтраке важно качество выбора пищи и содержание питательных веществ. Например, употребление овощного омлета будет иметь совсем другой эффект, чем сладких хлопьев с высоким содержанием сахара и искусственных ингредиентов.

По данным в журнале Nutrients, преимущества употребления достаточного количества питательных веществ в начале дня включают: регуляция аппетита, лучшие спортивные результаты, снижение риска ожирения, заряд энергии, контроль уровня глюкозы, улучшение сердечно-сосудистого здоровья, более низкий риск хронических заболеваний, лечение диабета 2 типа, контроль веса.

Группы людей, которые больше всего нуждаются в достаточном количестве пищи в начале дня: спортсмены, дети, люди, которые болеют диабетом, женщины во время беременности или кормления грудью.

Пропуск завтрака имеет более негативное влияние на репродуктивное здоровье женщин. Это объясняется тем, что женский организм испытывает больше гормональных колебаний в рамках своего естественного функционирования и является более чувствительным ко всему, что нарушает гормональный баланс.

Держите под рукой несколько быстрых и простых вариантов блюд на случай, когда у вас не хватает времени на приготовление. Адаптируйте их в соответствии со своими предпочтениями и потребностями в питании.

